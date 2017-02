HTC X10: ecco le prime immagini reali del nuovo smartphone della casa di Taiwan

HTC X10 è realtà anche se l'azienda di Taiwan non lo ha ancora ufficialmente presentato alla stampa e agli utenti. Il suo arrivo per potrebbe essere imminente viste le nuove immagini rubate che svelano lo smartphone già con la pellicola protettiva di vendita e dunque in una fase decisamente avanzata per la sua commercializzazione. I nuovi scatti permettono di confermare l'aspetto estetico del successore dell'attuale HTC One X9 che si prospetta completamente in alluminio e con un sensore delle impronte digitali posteriore.

HTC X10 dovrebbe possedere dunque un display da 5.5 pollici con risoluzione FullHD (1920x1080), un processore Octa-Core MediaTek MT6755V da 1.9GHz accompagnato da una GPU Mali T860 e 3GB di RAM. Per quanto concerne invece la memoria interna lo smartphone dovrebbe possedere 32GB che potranno essere espanse con l'inserimento di una MicroSD. Per quanto concerne le specifiche del comparto multimediale, il nuovo HTC X10, possederà al posteriore una fotocamera da 16 megapixel mentre all'anteriore un sensore da 8 megapixel.

Dalle immagini rubate è possibile osservare come il nuovo X10 di HTC possederà un design quanto mai minimale con un corpo realizzato completamente in alluminio e la caratteristica dei tre tasti anteriore non più a schermo ma posti sulla cornice e completamente "soft touch". Una novità in questo senso per l'azienda di Taiwan che vede il posizionamento anche di un sensore per le impronte digitali posto sul retro proprio al di sotto del sensore fotografico. Per il resto il nuovo HTC X10 dovrebbe essere commercializzato ad un prezzo di circa 300 dollari e non è chiaro se arriverà nel nostro paese.