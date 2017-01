HTC Vive e Ocean: svelati i nuovi smartphone dell'azienda. Eccoli in alcune immagini e video

Le indiscrezioni su di uno smartphone creato da HTC con una cornice completamente touch e l'assenza di ogni tipologia di pulsante fisico sembrano essere sempre più vere e non solo pure idee da concept. Sì perché il solito Evan Blass, meglio conosciuto su Twitter come @evleaks, ha pubblicato ben due video di presentazione dei nuovi HTC, Veve e Ocean.

I due smartphone in questione dovrebbero far parte della nuova serie che l'azienda di Taiwan si appresta a presentare in un evento mediatico il prossimo 12 Gennaio. Due prodotti di cui purtroppo non si sa molto a livello hardware ma che potrebbero decisamente far parlare di sé soprattutto per le funzionalità originali possedute. In primis il nuovo HTC Ocean, almeno questo al momento sembra essere il suo nome in codice, il quale era stato svelato in alcune immagini concept, ma che sembra essere decisamente reale. Il video, infatti, pubblicato dal blogger svela la caratteristica fondamentale dello smartphone ossia una cornice completamente touch in cui non saranno presenti tasti fisici e dove l'utente interagirà con un menu della nuova Sense tramite proprio la superficie della cornice.

Nel video è possibile osservare come l'utente toccando semplicemente la cornice con un dito, abbia la possibilità di aprire alcune applicazioni anche dalla schermata di blocco. Una soluzione che potrebbe risultare comoda nelle operazioni quotidiane e soprattutto in piena sicurezza visto che le superfici touch potrebbero contenere dei sensori per le impronte digitali e dunque accessibili solo all'utente proprietario.

Oltre a questo il nuovo HTC Ocean sembra non possedere tasti a schermo e in questo l'azienda potrebbe aver optato per porre gli stessi direttamente nella parte inferiore del pannello anteriore che è possibile osservare, anche se non bene a causa della risoluzione del video non eccellente. HTC dunque sembra voler distinguersi dalle altre aziende con soluzioni decisamente futuristiche e se saprà sfruttare realmente queste novità, l'azienda potrebbe davvero catturare l'attenzione degli utenti che in questi ultimi tempi sembrano essere decisamente "affamati" di caratteristiche nuove ed originali.

Oltre a questo, HTC, sembra voler presentare anche un ulteriore device che possa in qualche modo presentarsi con specifiche tecniche che si abbinino al sistema di realtà virtuale VIVE. Sì perché dal video pubblicato sempre da @evleaks, l'azienda di Taiwan, sembra pronta a presentare durante il proprio evento anche il nuovo HTC Vive. Un dispositivo di cui chiaramente non si conoscono le specifiche tecniche ma che, secondo il nome, potrebbe vedere il suo utilizzo magari all'interno di un nuovo visore privo di hardware.

Se la funzione fosse quella di un dispositivo da poter usare come hardware per il visore di HTC, è chiaro che a livello tecnico potremmo essere di fronte ad uno smartphone con almeno un display da 5.5 pollici dalla risoluzione QHD ma anche e soprattutto con un processore decisamente potente e come il nuovo Snapdragon 835. Il tutto per permettere all'utente di usufruire della massima potenza grafica richiesta proprio dalla tecnologia Vive.