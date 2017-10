HTC U11 Plus in arrivo: dislay da 6 pollici 18:9, processore Snapdragon 835 e batteria da 4.000 mAh

HTC sembra non voler mollare il "carro" dei protagonisti del mercato degli smartphone o almeno cerca di accorciare per quanto possibile il gap nei confronti dei grandi. In tal caso ecco spuntare in Rete un nuovo device pronto alla commercializzazione e capace di lottare con i veri top di gamma grazie alle sue importanti specifiche tecniche. Parliamo del nuovo ipotetico HTC U11 Plus il quale riprenderà lo stesso design dell'attuale HTC U11 ampliandolo nelle dimensioni e aumentandone anche alcune specifiche tecniche.

Secondo alcuni tweet di LlabTooFer, il nuovo HTC U11 Plus, offrirà agli utenti un display decisamente importante a livello di dimensioni visto che potrebbe risultare addirittura da 6 pollici di diagonale con una risoluzione di 2880x1440 pixel che dunque fa pensare ad un form factor in 18:9. Non solo perché al suo interno verrà posizionato lo Snapdragon 835 di Qualcomm che secondo i ben informati dovrebbe essere coadiuvato da 4GB di RAM. Per l'archiviazione di massa HTC posizionerà uno storage interno da 64GB che sicuramente potranno essere ampliati con una MicroSD.

A tutto questo si aggiungono indiscrezioni riguardanti anche la batteria che il nuovo device potrebbe avere. In tal caso si parla di una 4.000 mAh che dunque potrebbe permettere delle autonomie di tutto rispetto sopratutto non incrementando poi così fortemente le dimensioni del device. Per il resto il nuovo smartphone di HTC dovrebbe venire presentato il prossimo 2 novembre durante uno specifico evento che sembra volersi incentrare anche sulle caratteristiche multimediali del device che a detta delle indiscrezioni potrebbe proporsi con una fotocamera da 12MP al posteriore ed una da 8MP per l'anteriore.

Esteticamente è palese che lo smartphone dovrebbe fortemente somigliare all'attuale HTC U11 con un display leggermente allungato a causa del nuovo form factor ma anche con un posteriore completamente lucido e specchiante simbolo ormai della nuova serie di smartphone dell'azienda di Taiwan. Non rimane che attendere l'evento del prossimo 2 novembre per capire quali saranno i dettagli del nuovo phablet e su quale fascia di prezzo si posizionerà rispetto alla concorrenza.