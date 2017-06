HTC U11 in ritardo nella commercializzazione. In arrivo comunque per il 12 giugno

Tutti coloro che hanno preordinato il nuovo HTC U11 dovranno attendere ancora qualche settimana per mettere le mani sul nuovo top di gamma dell'azienda di Taiwan. Sì, perché alcuni utenti che avevano preordinato il nuovo flagship di HTC direttamente sul sito ufficiale del produttore hanno ricevuto una mail in cui vengono ammessi alcuni ritardi nella consegna del nuovo smartphone. Qualche problema sulla produzione potrebbe essere la spiegazione più plausibile ma questo non è dato saperlo, quello che si sa è che il nuovo HTC U11 arriverà tra un paio di settimane.

Nella mail inviata appunto agli utenti che lo hanno preordinato viene menzionato il piccolo ritardo nella consegna dei nuovi HTC U11 e viene dichiarata una nuova consegna per il prossimo 12 giugno. Nessuna menzione viene fatta sulla problematica, se realmente ci fosse, riguardante il ritardo nella commercializzazione ma di fatto basterà attendere solo qualche settimana in più per avere comunque il nuovo smartphone top di gamma di HTC

.

"Buongiorno.

Stiamo facendo del nostro meglio per consegnarvi al più presto il vostro nuovo smartphone, tuttavia abbiamo un piccolo ritardo sulla consegna.

La data stimata di spedizione è ora 12.06.2017.

Vi ringraziamo per la pazienza".

Ricordiamo come il nuovo HTC U11 possiede un display da 5.5 pollici Quad HD definito 3D per la presenza di una piccola curvatura su tutta la cornice. Al suo interno presente un processore Qualcomm Snapdragon 835 con clock da 2.45GHz accompagnato da 4 o 6GB di RAM e tagli da 64 o 128 GB di memoria interna. A tutto questo si aggiunge una batteria da 3000 mAh, connettività LTE cat 15 con download fino a 800 Mbps. Da non dimenticare anche la presenza di una fotocamera singola da 12 MP con un caratteristico Dual Pixel AF e apertura focale da f/1.7 in grado dunque di carpire ottime quantità di luce e di conseguenza ottimi scatti certificata DxO. Il nuovo HTC U11 è disponibile al prezzo di 749,00€ direttamente sul sito HTC.