HTC U Ultra è ufficiale: doppio display, Snapdragon 821, 4GB di RAM in vendita a 749

HTC U Ultra è finalmente ufficiale. Durante l'evento mediatico fissato per la giornata di oggi, l'azienda di Taiwan, ha presentato la sua nuova serie U con due smartphone: Ultra e Play. Il nuovo HTC U Ultra, che ha la caratteristica di essere il top di gamma tra i due, vede la caratteristica principale nel secondo display posizionato in alto e pronto a notificare ogni tipo di attività in appoggio al display principale. Una soluzione già vista per la prima volta con LG ed i suoi V10 e ora V20 che sembra aver particolamente colpito HTC tanto da progettare il nuovo U Ultra proprio con questa novità.

A livello tecnico il nuovo U Ultra di HTC possiede un display principale da ben 5.7 pollici dalla risoluzione QHD (2560x1440 pixel) con la caratteristica di un vetro zaffiro per la versione più "premium" da 128GB di spazio interno. Il secondo display invece possiede le dimensioni in diagonale di 2.05" ed ha una risoluzione di 160x1040 pixel. Come detto questo secondo pannello permetterà agli utenti di avere tutte le notifiche in bella vista ma anche di poter utilizzare su di esso delle scorciatoie per aprire le applicazioni magari più ricercate.

A livello di processore il nuovo HTC U Ultra possiede uno Snapdragon 821 con clock fino a 2.1GHz, associato a 4GB di RAM e una memoria interna che varia in base alla versione scelta e che potrà essere da 64GB o da 128GB. In questa ultima configurazione, oltre ad avere una memoria pià ampia come detto, vi è la presenza anche di un vetro in zaffiro non presente invece nell'altra versione. Connettività ai massimi livelli con moduli LTE fino a 600 Mbps, USB 3.1 Type-C, Bluetooth 4.2 e NFC. Presente una batteria da 3000 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3.0.

A livello multimediale il nuovo U Ultra di HTC possiede una fotocamera al posteriore da 16 Megapixel con sensore Ultrapixel a cui è stata associata una fotocamera anteriore da 12 Megapixel anche qui con sensori Ultrapixel. Entrambe avranno la possibilità di registrare video fino a 1080p e per la posteriore sarà presente un sensore BSI. Per quanto concerne invece il comparto audio, il nuovo HTC, possiede gli ormai famosi HTC Usonic e HTC BoomSound che permetteranno all'utente di ottenere un ascolto di alta qualità grazie anche alla presenza di auricolari intelligenti inclusi nella confezione di vendita.

A livello di interfaccia, come detto, il nuovo HTC U Ultra possiede Android 7.0 Nougat personalizzato dall'interfaccia grafica Sense che negli ultimi tempi si è arricchita con molteplici funzionalità pronte ad aiutare l'utente nel suo utilizzo quotidiano. Interessante la presenza del nuovo assistente personale che permetterà di ottenere suggerimenti tramite le abitudini ma anche di poter interagire con lo stesso tramite i comandi vocali.

HTC U Ultra sarà disponibile in preordine direttamente sul sito ufficiale di HTC dalla metà di febbraio ad un prezzo di 749€ per la versione base ossia con vetro Gorilla Glass e 64GB di memoria interna. Per la versione invece premium con vetro zaffiro e 128GB di memoria interna si dovrà attendere ancora l'ufficializzazione del prezzo di vendita.