HTC U Play ufficiale con MediaTek P10, fotocamera anteriore da 16 MP a 449

HTC ha presentato in un evento mediatico di questa mattina due nuovi smartphone facenti parte della linea U. Parliamo del top di gamma U Ultra e del nuovo U Play, uno smartphone di fascia media con il nuovo Helio P10 di MediaTek e fotocamere decisamente performanti. In questo caso lo smartphone non possiede alcun doppio display, presente invece nell' U Ultra, ma specifiche comunque interessanti.

Si perché parliamo di uno smartphone con display da 5.2 pollici FullHD (1920x1080p) Super LCD con pannello in vetro Gorilla Glass di ultima generazione. Ad alimentare l'intero dispositivo è presente un processore MediaTek Octa-Core Helio P10 che verrà affiancato da 3 o 4GB di RAM a seconda del paese in cui verrà venduto. A livello di memoria interna il nuovo U Play possederà 32GB o 64GB ma potrà essere espanso con microSD fino addirittura a 2TB.

A livello multimediale presenti, come detto, una fotocamera posteriore ed una anteriore entrambe da 16 megapixel, con sensore BSI, autofocus PDAF e stabilizzazione ottica dell'immagine. In questo caso l'obbiettivo risulterà essere da 28mm con apertura f/2.0 e Flash LED a doppio tono. Con la fotocamera posteriore sarà possibile realizzare video fino a 1080p a 30fps mentre con l'anteriore si avranno registrazioni classiche in Full HD.

Il comparto audio sarà caratterizzato dall'ormai famoso HTC USonic che permetterà la riduzione del rumore per un ascolto ottimale. Connettività di ultima generazione con modulo rete per connessioni LTE fino a 300 Mbps, quindi porta USB 2.0 Type-C, Bluetooth 4.2 e NFC. Batteria da 2500 mAh con ricarica rapida.

Il nuovo HTC U Play sarà in vendita a partire dalla metà di febbraio al prezzo consigliato di 449€.