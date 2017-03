HTC U esiste davvero. In arrivo per aprile il nuovo top di gamma con cornice ''touch''

HTC U esiste davvero e potrebbe essere presentato dall'azienda di Taiwan durante il prossimo mese di aprile prendendo il posto dell'attuale HTC 10. E' quanto emerge da nuove indiscrezioni che parlano del nuovo prodotto di casa HTC pronto a innovare gli smartphone di oggi e soprattutto a risollevare le sorti dell'azienda ormai in declino con vendite sempre più negative. Il nuovo top di gamma possederà delle innovazioni tecnologiche che al momento nessun altro produttore ha mai integrato su di uno smartphone e che dunque potrebbero catturare l'attenzione degli utenti.

HTC U, questo il possibile nome del nuovo top di gamma, sarà il risultato di tutta l'esperienza accumulata ad oggi da HTC per quanto concerne l'attenzione al design ma anche l'utilizzo da sempre di materiali premium come l'alluminio. Non solo, perché in HTC U si troverà soprattutto grande innovazione con uno smartphone caratterizzato dalla presenza di una cornice laterale completamente "touch" e dunque utilizzabile dagli utenti per impartire comandi al device. Una novità che potrebbe risultare quanto mai comoda per accedere ad alcune applicazioni o per usufruire di alcune funzionalità studiate ad hoc proprio da HTC con la nuova Sense UI.

A livello tecnico il nuovo HTC U dovrebbe proporre un display da 5.5 pollici dalla risoluzione Quad HD (2560x1440 pixel) che potrà essere alimentato dal nuovo processore Snapdragon 835 di Qualcomm, Samsung permettendo. Oltre a questo vi saranno almeno 4GB di RAM ed una memoria interna che potrà partire dagli ormai canonici 64GB con una possibile versione anche da 128GB espandibili in entrambi i casi con MicroSD. A livello multimediale ci si attende il posizionamento di una fotocamera posteriore da 12 megapixel che con ogni probabilità sarà la Sony IMX362 mentre all'anteriore sarà posizionata la Sony IMX351 con un sensore da 16 megapixel.

Il nuovo HTC U era stato anticipato qualche mese fa dal solito Evan Blass, alias @evleaks, che sul proprio profilo di Twitter pubblicava un video concept mostrando il prototipo di un nuovo smartphone HTC in linea con le soluzioni innovative della cornice touch appena delineata. La Edge Sense, così sembra essere chiamata, potrebbe addirittura permettere l'eliminazione completa di qualsiasi tasto fisico sulla cornice dello smartphone,dando vita ad una interazione per l'utente con la nuova interfaccia tramite il solo "tocco" della cornice. Il futuro sembra dunque pronto ad "inondare" il nuovo HTC U e chissà magari anche i prossimi smartphone della concorrenza.