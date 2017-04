HTC U 11 in arrivo il prossimo 16 maggio in un evento specifico

Il nuovo top di gamma di HTC verrà presentato il prossimo 16 maggio durante uno specifico evento realizzato dall'azienda che ha confermato il tutto tramite un video teaser rilasciato su Twitter. HTC U 11, questo il suo nome, è lo smartphone che in molti attendono per molteplici ragioni che riguardano il rilancio, l'ennesimo, dell'azienda di Taiwan dopo le problematiche di tipo finanziario ma anche e soprattutto per poter nuovamente concorrere con i più importanti produttori di smartphone degli ultimi anni. Ecco che il nuovo HTC U 11 potrebbe essere realmente lo smartphone adatto a tutto questo con specifiche e funzionalità che potrebbero catturare l'attenzione del pubblico.

Abbiamo visto nel corso degli scorsi mesi come le indiscrezioni abbiano ripetutamente puntato ad un nuovo smartphone di HTC capace di permettere all'utente una nuova interazione con alcune applicazioni tramite una cornice completamente touch. Il video, rilasciato sul web, ha permesso di confermare effettivamente come in HTC si sia pensato ad un menu di applicazioni realizzato ad hoc per essere scorso direttamente con un dito dalla cornice dello smartphone. HTC U 11 sembra dunque completamente privo di tasti laterali, almeno stando alle ultime indiscrezioni, e a livello estetico pronto a riprendere le linee degli ultimi smartphone dell'azienda quali U Play e U Ultra.

Secondo le informazioni giunte al solito @evleaks, il nuovo HTC U 11 verrà commercializzato in cinque diverse colorazioni, che potrebbero anche non arrivare tutte nel nostro paese, dalla versione bianca a quella nera, passando per la blu, argento e rossa. Sempre il noto blogger dichiara come il nome scelto da HTC non sia altro che, da una parte la continuazione numerica dei vari top di gamma dell'azienda giunti appunto al numero 11, ma anche e soprattutto la U che delinea un design simile a quello introdotto con i vari U Play e U Ultra.

Upcoming HTC Ocean will be branded HTC U 11 and come in 5 colors https://t.co/OfvwtgWwb8 pic.twitter.com/VvGGlCjkD5 — Evan Blass (@evleaks) 21 aprile 2017

A livello tecnico il nuovo HTC U 11 dovrebbe possedere, oltre alla cornice con la presenza di sensori di pressione, un display da 5.5 pollici dalla risoluzione QuadHD ossia di 2560x1440 pixel quindi un processore di ultima generazione come il Qualcomm Snapdragon 835 e 4GB di RAM. A livello multimediale presente una fotocamera al posteriore da 12MP mentre all'anteriore un sensore da 16MP. Da non dimenticare la presenza sempre più probabile della certificazione IP57 quindi a polvere e acqua, anche se inferiore agli altri top di gamma della concorrenza, ed un sistema Sense di nuova concezione basato su Android 7.1 Nougat.