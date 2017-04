HTC torna in Italia. La vendita nei negozi fisici grazie a Tech Data Italia

Tech Data, leader mondiale nella distribuzione di prodotti, soluzioni e servizi informatici e di mobility, ha siglato un accordo di distribuzione per il territorio italiano con HTC, importante produttore nel campo della telefonia mobile. Un accordo che permetterà agli utenti del nostro paese di ricevere nei negozi fisici tutti gli smartphone dell'azienda di Taiwan come qualunque altro paese. Sappiamo come HTC negli ultimi mesi avesse abbandonato il mercato italiano per problematiche legate ai risultati finanziari quanto mai negativi.

Le voci circolate durante il Mobile World Congress 2017 di un ritorno nel nostro paese dell'azienda si sono rivelate fondate e HTC grazie a Tech Data Italia nei prossimi mesi riporterà l’intera gamma di smartphone, wearable e accessori HTC in tutti i negozi italiani.

Enrico Pappolla, Senior Director Tech Data Mobile Italy & Switzerland di Tech Data ha dichiarato: "HTC ritorna in Italia per creare una nuova storia di successo. Il brand HTC è sinonimo di qualità intrinseca da sempre riconosciuta. Grazie all’accordo con Tech Data Italia, i nostri rivenditori entrano in contatto con una realtà fatta di innovazione, evoluzione continua e ricerca della perfezione”.

Aggiunge Fabio Manferdini, Sales & Marketing Manager Tech Data Mobile: “Siamo entusiasti di poter supportare HTC nel prendere finalmente il posto che gli compete nel mercato italiano. Da sempre HTC è un brand associato a prodotti di eccellenza e dal design unico. Oggi con i nuovi U-Ultra e U-Play questo concetto viene portato ai massimi livelli, grazie alle inimitabili finiture “liquid design” che di certo avranno grande impatto sul consumatore.”

Commentando l'annuncio, Greig Williams, HTC President, Europe ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver siglato questa partnership con Tech Data. Missione di HTC è mantenere i nostri prodotti ad un alto livello di standard, ecco perché diamo priorità assoluta alle prestazioni con particolare attenzione per il design e i nostri partner lo sanno. Il modello distributivo di Tech Data Mobile si sposa perfettamente con le nostre linee strategiche e ci consente di portare i nostri prodotti in maniera capillare sul territorio italiano”.

Come dichiarato dunque HTC è pronta a vendere i suoi nuovi smartphone anche in Italia e i primi esemplari che arriveranno sul nostro mercato saranno i nuovi HTC U Ultra e HTC U Play che l'azienda ha presentato pochi mesi fa. Due prodotti che rispecchiano la volontà di HTC di tornare ai primi posti nelle classifiche di vendita cercando di rimediare il gap che negli ultimi anni ha accumulato nei confronti di Apple e di Samsung.