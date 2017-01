HTC presenta il nuovo Desire 650 anche in Europa. Audio Hi-Res, display da 5" HD e cam da 13 MP

Un nuovo prodotto HTC è stato presentaot ufficialmente. Parliamo del nuovo Desire 650 che seppur svelato già in Taiwan qualche tempo fa, oggi ha fatto la sua comparsa sul mercato europeo pronto a prendere posto anche nel nostro continente. Un prodotto di fascia bassa ma con alcune caratteristiche decisamente interessante che a molti utenti potrebbe piacere da poterlo scegliere.

A livello tecnico il Desire 650 possiede un display da 5 pollici dalla risoluzione HD. Al suo interno lo smartphone vede la presenza di un processore Quad-Core Snapdragon 625 affiancato da 2GB di RAM. Lo spazio interno della memoria è di 16GB che però potrà essere espansa tramite una microSD. Molto interessante la presenza di audio BoomSound con il supporto addirittura all'audio Hi-Res a 24 bit che permetterà dunque di ascoltare musica ad un livello qualitàtivo decisamente superiore anche rispetto a molti smartphone di fascia ben più alta.

Per quanto concerne il comparto multimediale, il Desire 650, possiede una fotocamera posteriore da 13 megapixel con apertura f/2.2 ed una fotocamera anteriore da 5 megapixel che permetterà la registrazione di video fino a 1080p. proprio come quella posteriore. Da non sottovalutare anche la presenza del supporto dell'HDR difficilmente presente in uno smartphone di questa fascia.

Per il resto il Desire 650 possiede un design particolare che lo rende attraente per i giovani alle prime armi con uno smartphone. Oltretutto interessante risulta essere il rivestimento della parte posteriore dove HTC ha deciso di porre una doppia finitura superiormente liscia mentre inferiormente lavorata in modo da migliorare di molto la presa dello samrtphone in mano. Le altre specifiche sono quelle della batteria che risulta essere da 2200 mAh, quindi la presenza del modulo LTE per le connessioni e Android 6.0 Marshmellow chiaramente personalizzato da HTC.

Mancano al momento informazioni riguardanti il prezzo di vendita nel nostro paese mentre la disponibilità del Deisre 650 dovrebbe essere quella dei primi giorni del mese di febbraio.