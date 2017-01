HTC Ocean Note: ecco la prima immagine del nuovo smartphone con "doppio" display

Sembra essere il momento di HTC. Sì perché dopo aver parlato dei nuovi HTC Ocean e Vive, visti ieri in alcuni filmati promo catturati dall'ormai noto @evleaks, ecco che oggi giunge una prima immagine di un altro ipotetico smartphone che con ogni probabilità HTC presenterà al prossimo evento mediatico del 12 gennaio. Questa volta a svelare l'immagine ci pensa @Slashleaks che oltre a mostrare appunto il futuro smartphone della casa di Taiwan, ne dichiara anche il nome: HTC Ocean Note.

Il suffisso "Note" sembra voler indicare la volontà della casa di indirizzare il device ad una utenza forse più professionale e magari con specifiche importanti proprio per poter realizzare attività anche pesanti. Dall'immagine, purtroppo non in alta risoluzione, è possibile osservare una novità assoluta che HTC potrebbe introdurre proprio con questa nuova serie. Parliamo della presenza di un secondario display posto nella parte superiore del pannello anteriore. Una soluzione già introdotta e vista con gli LG V10 e V20 e che in HTC sembra aver catturato l'attenzione dei propri ingegneri pronti a riprodurla, magari con feature diverse, anche in questo nuovo Ocean Note.

Sempre osservando l'immagine del nuovo smartphone in arrivo è possibile vedere come in HTC gli ingegneri abbiano lavorato fortemente per ridurre al massimo le cornici e creare un dispositivo con la più ampia superficie utilizzabile. Per quanto riguarda invece il resto purtroppo la presenza di una cover nera importante dimensionalmente parlando non permette di capire quale design caratterizza il nuovo smartphone di casa HTC. Sembra essere presente uno slot per la SIM o per una MicroSD ed un microfono per la riduzione del rumore.

HTC ha fissato un evento di presentazione per il prossimo 12 gennaio e in tale data sembra possibile l'arrivo di ben 3 smartphone facenti parte di una nuova linea. Abbiamo visto, infatti, un ipotetico HTC Ocean caratterizzato dall'assenza di qualsiasi tasto laterale sostituito da cornici touch che permetteranno all'utente di interagire più velocemente con l'interfaccia dello smartphone.

Abbiamo visto anche un HTC Vive pronto ad essere utilizzato come "hardware" per un ipotetico visore virtuale derivante proprio dal sistema Vive realizato appunto dal'azienda di Taiwan. Infine questo nuovo HTC Ocean Note che sembra possedere specifiche da smartphone "professional" con addirittura la presenza di un doppio display anteriore. Insomma HTC sembra intenzionata a riprendere le quote di mercato perse in questi ultimi anni e il 12 gennaio scopriremo se riuscirà a farlo davvero.