HTC, nuova presentazione per il 20 marzo ma è da escludere HTC 11

HTC non è certamente in buone acque. Un tempo leader del mercato degli smartphone con soluzioni estremamente innovative, oggi arranca sotto i colpi di produttori cinesi che puntano tutto sul prezzo e altri produttori consolidati in Occidente. I taiwanesi non hanno saputo rispondere alla potenza di fuoco degli avversari ma, nonostante le quote di mercato in flessione, continuano a sfornare dispositivi dalle grandi doti costruttive e dalle buone performance.

La società si sta preparando ad un nuovo evento di lancio che si terrà per il prossimo 20 marzo, quindi lunedì prossimo, e ha anticipato la data con un messaggio abbastanza criptico: "La primavera sta arrivando", aggiungendo che la società darà ai propri consumatori affezionati "una sorpresa inattesa". La compagnia non ha elargito ufficialmente ulteriori dettagli su quello che è dato vedere nel suo prossimo evento, ma sembra sia da escludere HTC 11.

A gennaio, infatti, Chialin Chang, Presidente della divisione Smartphone and Connected Devices Business di HTC, ha escluso che ci sarà un HTC 11 nei piani futuri della società sottolineando che la gamma di dispositivi presentati nel 2017 avrà molti meno modelli rispetto agli anni passati. Il successore di HTC 10 potrebbe avere quindi un altro nome, e mostrarsi come una proposta ancora più alta in gamma rispetto ad HTC U Ultra che è stato svelato negli scorsi mesi.

Non si chiamerà HTC 11 ma potrebbe di fatto essere il successore spirituale di HTC 10, un nuovo top di gamma che potrebbe pericolosamente rendere obsoleto HTC U Ultra dopo solo due mesi dal debutto. Quest'ultimo integra il processore Qualcomm Snapdragon 821, mentre il nuovo dispositivo dovrebbe essere una "nuova ammiraglia con un nuovo processore", stando almeno alle parole di Chang pronunciate alcune settimane fa.

Nel prossimo evento HTC potrebbe aggiornare la sua famiglia di prodotti della serie Vive, per la realtà virtuale, o una nuova versione della fotocamera Re. Sembra invece ampiamente improbabile l'arrivo di uno smartwatch, con la società che recentemente ha detto di non interessata alla nicchia di mercato nel breve periodo.