HTC annuncia le offerte del Black Friday. Sconti su tutta la linea U11 ed altro

Il Black Friday, la festa americana che segue il Giorno del ringraziamento e tradizionalmente dà inizio alla stagione dello shopping natalizio. Nel corso degli anni questa festa è giunta anche in Italia dando luogo per quella giornata a promozioni in vari negozi sia online che fisici. In questo caso molti produttori di dispositivi tecnologici cercano di invogliare i propri clienti con promozioni che addirittura anticipano la giornata del venerdì nero. HTC ha proprio deciso di fare questo e ha annunciato le proprie offerte sugli smartphone per un'intera settimana dal prossimo lunedì20 novembre dalle 10 del mattino a lunedì 27 novembre 23.59 che poi coincide con il Cyber Monday, altra festa di shopping.

HTC in questo caso offrirà a tutti coloro che, entrando nel sito realizzato dall'azienda ad hoc per il Black Friday, si iscriveranno gratuitamente alla newsletter divenendo membri di HTC Club. Una volta ciò sarà possibile da lunedì osservare le promozioni attive sul portale dell'azienda e quindi poter acquistare gli smartphone aderenti alla promozione in sconto. Ecco quali smartphone HTC verranno scontati:

HTC U11+ nella colorazione Ceramic Black al prezzo di 719€ invece di 799€

nella colorazione Ceramic Black al prezzo di 719€ invece di 799€ HTC U11 life nella colorazione Brillant Black e Sapphire Blue al prezzo di 355.50€ invece di 395€

nella colorazione Brillant Black e Sapphire Blue al prezzo di 355.50€ invece di 395€ HTC U Play al prezzo di 249€

al prezzo di 249€ HTC U11 nella versione da 128GB al prezzo di 583€ invece di 729€

nella versione da 128GB al prezzo di 583€ invece di 729€ HTC U11 nella versione da 64GB al prezzo di 519€ invece di 649€

nella versione da 64GB al prezzo di 519€ invece di 649€ HTC Ultra al prezzo di 399€ invece di 499€

al prezzo di 399€ invece di 499€ HTC Desire 10 Lifestyle al prezzo di 199€ invece di 249€

al prezzo di 199€ invece di 249€ HTC A9s al prezzo di 183€ invece di 229€

Gli smartphone in promozione dunque potranno essere acquistati la prossima settimana direttamente sul portale di HTC a questa pagina previa iscrizione alla newsletter a questa pagina.