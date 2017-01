HTC 10: in distribuzione l'aggiornamento ad Android 7.0 Nougat anche in Italia

Android 7.0 Nougat è in fase di rilascio anche per l'attuale top di gamma HTC 10. E' quanto emerge da alcune segnalazioni di utenti in possesso dello smartphone che stanno ricevendo proprio in queste ore la notifica per il nuovo update. Gli utenti avevano visto vanificare ogni tipo di speranza all'aggiornamento nei primi giorni di gennaio quando dai server dell'azienda di Taiwan era partito ufficiale il roll out. Alcune problematiche però lo avevano immediatamente fatto sospendere a data da definire.

Tutto questo sembra però aver trovato facile gestione e proprio in queste ore l'azienda sembra che abbia riaperto i propri server per il rilascio di Android 7.0 Nougat a tutti gli HTC 10 europei compresi anche quelli italiani. Al momento, visto che l'azienda non ha ancora effettuato alcun comunicato ufficiale circa il rilascio dell'aggiornamento con il relativo changelog, sappiamo che il pacchetto completo pesa circa 1.17GB e che permetterà agli utenti di usufruire di tutte le novità che Google ha introdotto con il nuovo Nougat e che HTC ha implementato nella propria Sense. Il codice del nuovo aggiornamento è il 2.41.401.3 e porta con se anche le patch di gennaio giunte pochi giorni fa proprio dal colosso di Mountain View.

Tra le novità che HTC ha implementato in questa nuove release gli utenti avranno novità in seno alla modalità notte automatica, quindi le nuove notifiche interattive, tutte le impostazioni per la modalità Pro della fotocamera e presenti anche tutte le novità inerenti alla sicurezza che contraddistinguono Android 7.0 Nougat. Al solito l'aggiornamento può essere effettuato direttamente sotto rete Wi-Fi via OTA dando il consenso direttamente alla notifica ricevuta sullo smartphone.