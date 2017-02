Honor V9 annunciato ufficialmente con display 2K da 5,7 pollici, 6GB di RAM, doppia camera da 12 MP

Dopo l'ultimo modello economico annunciato a gennaio, Honor 6X, la società di Shenzhen ha tolto i veli da un nuovo top di gamma che vuole continuare quanto di nuovo ha portato Honor 8 nella line-up proprietaria. Honor V9 si caratterizza per un design estremamente curato con display con cornici laterali ridotte e bordi arrotondati. La diagonale è di 5,7 pollici e la risoluzione nativa la Quad HD (2K), per uno smartphone che si posiziona come il nuovo top di gamma della società.

Honor V9 integra il SoC HiSilicon Kirin 960 di Huawei, il quale si compone di un processore octa-core e una GPU Mali-G71. Il tutto viene abbinato a diversi tagli di memoria RAM/ROM: la variante da 64 GB viene infatti accompagnata da 4GB di RAM, mentre quella da 128 GB da 6GB di RAM, in entrambi i casi LPDDR4. Caratteristico ormai l'uso per Honor della doppia fotocamera posteriore, con due moduli da 12 megapixel e obiettivi f/2.2 supportati da un flash a doppio LED.

Honor considera il V9 come il primo smartphone al mondo con capacità di modellazione tridimensionale: la fotocamera posteriore può infatti utilizzare una feature di "laser focus" che dà la possibilità di realizzare modelli digitali in tre dimensioni partendo da oggetti reali. La batteria integrata è da 4.000 mAh, simile a quella del Mate 9, e naturalmente non manca la possibilità di installare due SIM. Fra le feature ci sono il sensore d'impronte, il connettore USB Type-C, la connettività LTE.

Lo smartphone misura 157 x 77,5 mm, mentre lo spessore è di soli 6,97 mm con un peso complessivo di 184 grammi. Lato software troviamo la EMUI 5.0 proprietaria con Android 7.0 Nougat.

Honor V9 specifiche tecniche SO Android 7.0 Nougat con EMUI 5.0 Display 5,7" Quad HD (1440p) SoC HiSilicon Kirin 960 con Mali-G71MP8 RAM 4 - 6 GB LPDDR4 Storage 64 - 128 GB espandibile Fotocamere Dual 12 MP f/2.2

8 MP Extra 4G LTE

Sensore impronte

USB Type-C

Dual-SIM Batteria 4.000 mAh Dimensioni 157 x 77,5 x 6,97 mm

Honor V9 verrà commercializzato in Cina a partire dal prossimo 28 febbraio ad un prezzo base di 2599 Yuan, circa 360€ al cambio attuale, per la versione da 4GB con 64GB di storage. La variante al top della gamma è invece proposta a 3499 Yuan, pari a 485 €. È molto probabile che il dispositivo arriverà nei prossimi mesi anche in Europa, anche se probabilmente a prezzi superiori rispetto a quelli praticati nel mercato di casa.