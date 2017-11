Honor V10: queste le specifiche tecniche del nuovo smartphone in arrivo

Honor è pronta a presentare al mondo intero un nuovo interessante smartphone capace di alzare il livello prestazionale della gamma e soprattutto ampliare il parco smartphone per la serie V. Ecco che le indiscrezioni parlano apertamente dell'arrivo del nuovo Honor V10, in Italia potrebbe prendere il nome di Honor 9 Pro, che dovrebbe sostituire i passati Honor V9 ossia Honor 8 Pro soprattutto per quanto riguarda le sue specifiche tecniche che, come vedremo in questo articolo, punteranno molto in alto. L'evento fissato da Honor a Londra per il prossimo 5 dicembre sarà proprio il momento per presentarlo e nell'attesa giungono appunto nuove informazioni quanto mai precise su come dovrebbe essere questo nuovo Honor V10.

Il nuovo ed ipotetico Honor V10 si rifà in qualche modo all'attuale Huawei Mate 10 Pro almeno per alcune specifiche tecniche e dunque prendendo in prestito alcune componenti. Ecco che il nuovo smartphone dell'azienda cinese possederà al suo interno un processore Kirin 970 proprietario e già visto appunto nel fratello maggiore Mate 10 Pro. Al processore si aggiungeranno 6GB di RAM ed un comparto di archiviazione pari a 64GB se non 128GB che probabilmente potranno essere espansi con una MicroSD.

Novità per quanto riguarda il display del nuovo V10 di Honor che dovrebbe, sulla moda del momento, presentarsi nel nuovo form factor a 18:9 ed una dimensione di 5.99 pollici. A livello fotografico invece le novità riguarderanno un comparto tecnico di ultima generazione con un doppio sensore al posteriore dalla risoluzione di 20MP+16MP che con ogni probabilità risulterà essere simile al sistema adottato da Huawei con il Mate 10 Pro e quindi un sensore per informazioni in RGB ed un sensore per quelle monocromatiche.

Da non dimenticare anche la presenza di Android 8.0 Oreo che dovrebbe essere presente nello smartphone già preinstallato con la versione personalizzata delle EMUI 8.0 e dunque tutte le novità introdotte da Google con l'ultimo firmware saranno presenti. Interessante anche la presenza del supporto alla ricarica rapida con una batteria di cui non si conosce l'amperaggio ma che potrà comunque essere ricaricata velocemente grazie al supporto ai 22.5W.

Nessuna immagine sul design del nuovo Honor V10 che potrebbe essere stato pensato con nuovi materiali come il vetro anche al posteriore oppure aver mantenuto il corpo completamente in alluminio come nelle precedenti versioni. Il prezzo al solito dovrebbe essere aggressivo come accaduto nel passato e dunque non rimane che attendere la presentazione ufficiale del prossimo 5 dicembre.