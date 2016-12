Honor sarà presente al CES 2017 e presenterà un nuovo smartphone

Honor ha presentato il suo nuovo Magic pochi giorni fa in Cina ma questo non sembra fermare l'azienda nella sua partecipazione al CES di Las Vegas per i primi giorni del prossimo anno. Sì perché l'azienda ha da poco pubblicato un'immagine teaser in cui esterna apertamente la sua partecipazione all'evento dove addirittura potrebbe presentare un nuovo smartphone.

L'immagine condivisa sul proprio profilo di Facebook informa come dal prossimo 3 gennaio 2017 l'azienda nata direttamente dalla grande esperienza di Huawei prenderà parte al CES con una specifica conferenza in cui presenterà un nuovo dispositivo. L'immagine ritrae due sfere vicine le quali ricordano la principale caratteristica degli ultimi smartphone dell'azienda: la doppia fotocamera.

Oltretutto nel teaser è presente uno slogan "Double or Nothing" ossia "Doppio o niente" sintomo che l'azienda vogllia proseguire sulla strada del doppio sensore per un nuovo smartphone proprio come fatto per l'attuale Honor 8, che oltretutto sappiamo riceverà Android 7.0 Noguat a breve, e soprattutto in linea con gli smartphone dell'azienda madre Huawei. Non rimane che attendere dunque l'evento per capire cosa ha in serbo l'azienda cinese per iniziare il nuovo anno.