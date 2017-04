Honor presenta Honor 6C: lo smartphone con corpo in metallo, versatile e potente al prezzo di 229

Honor continua ad "impreziosire" la fascia media degli smartphone presentando il nuovo Honor 6C. Uno smartphone che coniuga eleganza, robustezza ma anche prestazioni e versatilità, tutto in un unico device. Il nuovo smartphone dell'azienda cinese riprende tutto quello che in Honor è stato fatto fino ad oggi per questa fascia di mercato inserendo però componenti che lo elevano ad un livello prestazionale superiore mantenendo però un prezzo al pubblico di 229€.

Il nuovo Honor 6C possiede innanzitutto un display da 5 pollici dalla risoluzione HD dalla elegante curvatura 2.5D che permette una presa sempre perfetta in mano trasmettendo solidità grazie anche ai materiali, alluminio, con cui è stato realizzato il corpo di Honor 6C. Dimensioni compatte per lo smartphone che comunque riesce a possedere una batteria da ben 3020 mAh capace di mantenere attivo il device per l'intera giornata senza ricorrere a limitazioni.

A livello prestazionale presente il processore Qualcomm Snapdragon 435 che grazie a 3GB di RAM e 32GB di memoria interna espandibile con MicroSD fino a 128GB permetterà di ottenere il massimo in ogni tipo di attività quotidiana. Per quanto concerne invece il comparto multimediale il nuovo Honor 6C presenta una fotocamera da 13 megapixel ideale per realizzare scatti di qualità e video fino alla risoluzione FullHD, mentre all'anteriore presente una cam da 5 megapixel per selfie e video.

Specifiche tecniche

• Display IPS 5” HD (1280 x 720), vetro curvo 2.5D

• Processore Qualcomm S435 Octa-Core (4x1,4GHz + 4x1,1GHz)

• 3GB RAM, 32GB ROM, microSD fino a 128GB

• Batteria da 3020mAh

• Fotocamera posteriore 13MP, f/2.2

• Fotocamera frontale 5MP, f/2.2

• Android 6.0

• EMUI 4.1

• Sensore d’impronta

• Peso 138g

Honor 6C sarà in vendita in tre diverse colorazioni Grey, Silver e Gold al prezzo consigliato di 229€ a partire dalla fine di Aprile sul mall virtuale di Honor vMall e presso i retailer partner di Honor.