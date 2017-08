Honor Note 9: in arrivo con display da 6.6 pollici e doppio sensore al posteriore

Honor ha da sempre affiancato ai suoi classici smartphone anche prodotti più importanti in termini di specifiche tecniche ma soprattutto in termini di dimensioni per quanto concerne il display. Parliamo chiaramente della serie Note che altro non è che la risposta a Samsung e ai suoi Galaxy Note che sappiamo possedere un forte appeal nei confronti di tutti quegli utenti professionisti che vogliono una maggiore superficie di utilizzo nel quotidiano oltre ad importanti doti di autonomie. In questo caso Honor sembra pronta a presenterà quanto prima la sua nuova versione di phablet: l'Honor Note 9.

Quali le specifiche tecniche del phablet in arrivo? Partiamo innanzitutto dal display che effettivamente sarà l'attrattiva maggiore con un pannello "edge-to-edge" da ben 6.6 pollici che quasi sicuramente possederà un pannello Super AMOLED con risoluzione Quad HD (2560x1440 pixel) che effettivamente potrebbe risultare la medesima del futuro Galaxy Note 8. A livello hardware invece dovremmo avere la presenza di un processore proprietario Octa-Core Kirin 965, che probabilmente verrà annunciato poco prima dell'arrivo dello smartphone, coadiuvato da almeno 6GB di RAM ed uno storage interno da 64GB.

Importante anche il comparto multimediale che prevede il posizionamento al posteriore di una doppia fotocamera con sensori da 12MP con modalità fotografiche ancora non svelate ma di sicuro riprenderanno quello che finora ha caratterizzato la filosofia di Huawei e di Honor ossia con sensori RGB e monocromatici per scatti con maggiori dettagli. Oltre a questo sembra palese la presenza di una fotocamera anteriore da 13MP che di certo permetterà anche la registrazione di video in Full HD. Importante il comparto della batteria che sembra poter essere da ben 4.600 mAh e che dunque grazie anche alla presenza del nuovo Android 7.1.1 Nougat personalizzato chiaramente da Honor.

Chiaramente saranno presenti ogni tipo di connettività con un lettore delle impronte digitali quindi una porta USB Type-C per la ricarica veloce e per il trasferimento dei dati e chiaramente uno slot duale per permettere l'uso di una doppia SIM o di una SIM e la MicroSD per l'espansione delle memoria. Non si hanno chiaramente informazioni in merito alla data di lancio del nuovo phablet ma visto l'arrivo della precedente generazione proprio in questo periodo dell'anno è plausibile che Honor possa presentarlo nei prossimi giorni.