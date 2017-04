Honor cerca recensori per provare il nuovo Honor 8 Pro. Ecco come fare per candidarsi

Honor, l'ormai famosa azienda "spin-off" di Huawei, ha deciso per il lancio del suo nuovo Honor 8 Pro di rendere recensori per qualche giorno i propri utenti. Dopo il grande successo dell'iniziativa con Honor 6X, ecco che l'azienda ha deciso di riproporre l'idea e di far divertire i propri utenti con il nuovo top di gamma, Honor 8 Pro. In questo caso non ci sarà limite alla fantasia e l'azienda permetterà ai 5 utenti più creativi di ricevere il nuovo smartphone in test condividendo con l'intera esperienza con la community di Honor.

Gli utenti selezionati potranno quindi recensire il nuovo top di gamma dell'azienda sotto forma di articolo focalizzandosi in particolare sulla nuova Dual Camera ma anche sulle performance del processore HiSilicon Kirin 960 e sull'ampio di display da 5.7 pollici QuadHD. Ogni recensore dovrà produrre due video, uno di unboxing e uno di vera e propria recensione con contenti particolari e "fuori dal comune". Il miglior recensore potrà vincere il nuovo Honor 8 Pro e i suoi contenuti potranno essere pubblicati sui social network di Honor proprio come avvenuto precedentemente con l'iniziativa per Honor 6X.

Come partecipare? Semplice. Tutti coloro che si vorranno cimentare nella recensione del nuovo Honor 8 Pro dovranno partecipare alla selezione registrandosi dal 21 Aprile al 27 Aprile sul sito ufficiale di Honor. Qui dovranno raccontare la propria idea di recensione che hanno intenzione di realizzare per il nuovo top di gamma dell'azienda. Niente di più. Se volete vincere il nuovo Honor 8 Pro e realizzare il sogno di vedere pubblicata la vostra recensione sui canali di Honor non potete farvi lasciare scappare questa occasione.

Honor 8 Pro abbiamo visto che possiede un display da 5.7 pollici possiede un display da 5.7 pollici Quad HD, il processore HiSilicon Kirin 960 dotato di 8 core (4 cortex A73 a 2,4GHz ad alte performance e 4 Cortex A53 a 1,8GHz a risparmio energetico) accompagnato da ben 6GB di RAM. A livello multimediale Honor 8 Pro possiede una doppia fotocamera da 12 Megapixel. Solita possibilità di realizzare scatti in bianco e nero, catturando dettagli accurati con un sensore, mentre l’altro opera in RGB definendo i colori. Il software Honor poi unisce i due scatti per ottenere le immagini finali con ampio range di apertura (da f/0.95 a f/16) consente di ottenere profondità di campo sia negli scatti fotografici che nella ripresa di video decisamente ampia.

[HWUVIDEO="2322"]Honor 8 Pro: recensione completa[/HWUVIDEO]

Sempre per quanto riguarda la EMUI 5.1, basata chiaramente su Android Nougat, con Honor 8 Pro sarà possibile raggiungere un nuovo livello la capacità di “apprendimento” facendo conoscere allo smartphone le abitudini e le necessità degli utenti. Presente anche una batteria da 4.000 mAh e tutta la connettività di ultima generazione con la presenza anche di USB-OTG Type-C 2.0, NFC, porta infrarossi e sensore delle impronte digitali. Honor 8 Pro è disponibile su vMall.eu, al prezzo consigliato di 549€.