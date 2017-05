Honor annuncia la partnership con Dolly Noire e ''omaggia'' gli utenti fedeli al marchio

Honor, l'internet brand nato grazie alla super visione di Huawei ha ufficializzato una stretta collaborazione con Dolly Noire, noto marchio italiano di abbigliamento nato nel 2004 dal sogno di quattro ragazzi di Milano (Daniele Crepaldi, Federico Ferrero, Gioele Castelvetere e Alessandro Malandra). In questo caso l'unione tra i due brand cerca di avvicinare ancora più i giovani e non solo agli smartphone Honor e all'abbigliamento cosiddetto "streetwear".

In linea con il claim di Honor #ForTheBrave – per i coraggiosi – Dolly Noire nasce unendo la passione per lo streetwear, il divertimento con gli amici e una buona dose di intraprendenza. Dolly Noire afferma il valore della diversità, della voce fuori dal coro, così come il brand Honor, nato per portare una ventata di cambiamento e spronare i propri utenti a rimanere se stessi con il coraggio di fare la differenza!

Per celebrare la nuova partnership gli utenti in possesso di uno smartphone Honor potranno ricevere uno sconto del 10% da spendere sullo store online di Dolly Noire senza limiti di spesa. Per ricevere il codice sconto basterà registrarsi sulla pagina ufficiale del concorso entro il 31 Maggio inserendo le credenziali e soprattutto l'IMEI del proprio smartphone Honor. Il codice sarà poi utilizzabile solo una volta ma senza limitazioni di importi di spesa.

Come dichiarato da Honor "lo scopo è quello di fornire un servizio a tutta la nostra comunità, anche a chi ha modelli più vecchi e non solo a chi acquista oggi uno smartphone nuovo. Honor vuole essere vicina ai suoi utenti e offrire di tanto in tanto dei piccoli omaggi".