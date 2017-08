Honor 9 ''veste'' di nero: ecco la versione Midnight Black in vendita al prezzo di 449

Il nuovo top di gamma Honor 9 arriva sul mercato in una nuova colorazione più elegante delle precedenti. Parliamo della versione Midnight Black che permette allo smartphone presentato qualche mese fa si ottenere ancora più eleganza grazie anche al gioco di luce realizzato con la back cover completamente in vetro. Il nuovo Honor 9 Midnight Black si aggiunge alle già presenti colorazioni Glacier Grey e all'ormai classico Sapphire Blue che abbiamo conosciuto sin dalle prime ore di presentazione dello smartphone.

Honor ancora una volta pensa al design e alla bellezza del prodotto cercando di accontentare le richieste degli utenti che amano "vestire" il proprio device in una colorazione scura, elegante e fortemente stilosa. Ecco che il nuovo Honor 9 Midnight Black coniuga proprio tutto ciò conferendo anche lucentezza e facendo distinguere lo smartphone rispetto alla concorrenza.

Per il resto il device mantiene le medesime specifiche tecniche che abbiamo visto durante la presentazione ossia con un display da 5,15 pollici a risoluzione Full HD con supporto per lo spazio colore DCI-P3 (lo stesso supportato da iPhone 7 e Galaxy S8), un processore HiSilicon Kirin 960, octa-core da 2,4GHz, e 64 GB di storage integrato espandibile via micro SD. Due le varianti di cui una con 4 GB di RAM, l'altra con 6GB. Particolarmente pregiato il comparto fotografico, che adotta solo componenti sviluppate in-house. Fra le nuove funzionalità troviamo una modalità in stile Live Photos di iOS, mentre sul piano tecnico troviamo sul posteriore un doppio modulo con sensori da 20 e 12 megapixel (il primo monocromatico per i dettagli, l'altro RGB per i colori), e sull'anteriore un modulo da 8 megapixel.

Honor 9 nella colorazione Midnight Black sarà dunque disponibile all’acquisto su vMall, lo store online ufficiale di Honor e Huawei, e presso le principali catene di elettronica di consumo, al prezzo consigliato di 449€.