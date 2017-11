Honor 9: torna il cashback. Ecco come ricevere un rimborso di 30

Tutti gli utenti che acquisteranno fino al prossimo 23 novembre il nuovo Honor 9 potranno usufruire di una interessante promozione che permette di ottenere un rimborso diretto di 30€ sul prezzo di listino del nuovo smartphone della casa cinese. Chiaramente l'acquisto dovrà avvenire su precisi negozi quali lo store ufficiale HiHonor ma anche Euronics e la catena Expert anche se sul regolamento non ci sono vincoli particolari per l'acquisto in altri negozi.

Come ottenere i 30€ di rimborso? La procedura sembra essere quanto mai semplice visto che basterà acquistare lo smartphone entro la data del 23 novembre per poi comilare il form sulla pagina ufficiale della promozione che trovate dal prossimo 13 novembre al 10 dicembre in cui verrà richiesto il seriale dello smartphone che dovrà essere esclusivamente per il mercato italiano quindi sarà possibile ricevere una volta confermato il tutto da Honor un rimborso sul conto personale di 30€. Qui potete trovare ulteriori informazioni.

Ricordiamo come il nuovo Honor 9 possegga un display da 5,15 pollici a risoluzione Full HD con supporto per lo spazio colore DCI-P3 (lo stesso supportato da iPhone 7 e Galaxy S8), un processore HiSilicon Kirin 960, octa-core da 2,4GHz, e 64 GB di storage integrato espandibile via micro SD. Due le varianti di cui una con 4 GB di RAM, l'altra con 6GB. Particolarmente pregiato il comparto fotografico, che adotta solo componenti sviluppate in-house. Fra le nuove funzionalità troviamo una modalità in stile Live Photos di iOS, mentre sul piano tecnico troviamo sul posteriore un doppio modulo con sensori da 20 e 12 megapixel (il primo monocromatico per i dettagli, l'altro RGB per i colori), e sull'anteriore un modulo da 8 megapixel.