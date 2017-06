Honor 9: ecco il primo scatto fotografico realizzato dal top di gamma in arrivo

Honor 9 è in arrivo entro la fine del mese in Europa e per il prossimo 12 giugno in Cina. Sempre più vicina dunque la presentazione del nuovo top di gamma dell'azienda spin-off di Huawei che vuole continuare il successo ottenuto con il proprio brand e con i propri smartphone relativamente meno costosi. In questo caso il nuovo Honor 9 si proporrà al pubblico in una versione "rimaneggiata" a livello estetico rispetto a quanto visto con Honor 8 mantenendo però dei capi saldi come un doppio sensore al posteriore capace di applicare particolari effetti agli scatti realizzati dall'utente.

Parlando proprio della fotocamera è apparso un primo sample realizzato proprio dal nuovo Honor 9 che in qualche modo anticipa almeno una caratteristica che il nuovo comparto fotografico dello smartphone possederà. Sì, perché osservando lo scatto realizzato si può dare uno sguardo innanzitutto alla qualità della ripresa, che sembra essere buona almeno in un primo sguardo, ma poi è possibile anche vedere l'utilizzo dell'ormai famoso effetto "Bokeh" che tende di sfocare i soggetti in secondo piano proprio come se l'immagine venisse scattata da una reflex. In questo caso l'effetto sembra venga molto ben applicato e la resa finale quanto mai ben definita con colori vividi e buoni dettagli.

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche che il nuovo Honor 9 dovrebbe possedere si parla di un display da 5.15 pollici in risoluzione Full HD ossia 1920 x 1080 pixel. A questo dovrebbe essere affiancato un processore Octa-Core Kirin 960, ossia il medesimo già utilizzato da Huawei per i vari Mate 9, P10 e P10 Plus ma anche per Honor 8 Pro. Per quanto riguarda la RAM il nuovo Honor 9 dovrebbe possedere 4 o 6GB di RAM mentre lo storage interno dovrebbe essere da 64GB o 128GB con possibilità probabile di aumentare lo spazio grazie alla MicroSD. Connettività di ultima generazione con Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ma anche GPS/GLONASS, modulo NFC e chiaramente la possibilità di ottenere connessioni veloci con l'LTE.

A livello multimediale, come detto, lo smartphone si presenterà con un doppio sensore al posteriore da 20MP per quello principale e 2MP per quello secondario. In tal caso il funzionamento dovrebbe risultare il medesimo già visto negli Honor precedenti o nei vari Hauwei, ossia con un sensore RGB ed uno monocromatico tale da permettere la cattura di maggiori informazioni per i dettagli dello scatto e la possibilità anche di realizzare foto in bianco e nero nativamente. Frontalmente, Honor 9, dovrebbe ottenere un sensore da 8 MP. A livello di sistema Honor 9 possederà la nuova EMUI 5.1 basata su Android 7.0 Nougat che dunque proporrà agli utenti le ultime novità di Google.