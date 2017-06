Honor 9 annunciato ufficialmente: display DCI-P3, hardware al top, prezzo basso

Come da tradizione Honor 9 è stato annunciato in anticipo in Cina durante un evento tenuto allo Shanghai International Conference Center. L'obiettivo della sussidiaria di Huawei è sempre il solito: coinvolgere i più giovani con un prodotto capace di abbinare caratteristiche tecniche di fascia alta a un prezzo di listino molto contenuto. Per il modello di quest'anno Honor ha scelto un display da 5,15 pollici a risoluzione Full HD capace di supportare lo spazio di colore DCI-P3 alla stregua dei top di gamma più blasonati disponibili a prezzi molto più elevati, iPhone 7 e Galaxy S8.

Lo smartphone fa uso del processore HiSilicon Kirin 960, come gli ultimi top di gamma di Huawei (Mate 9 e P10), che viene abbinato a 6 GB di memoria RAM e varianti da 64 e 128 GB di storage espandibile attraverso lo slot ibrido condiviso con la seconda SIM (Honor 9 è anche Dual-SIM). Insieme allo smartphone la compagnia ha lanciato anche Huawei Pay, una nuova soluzione per i pagamenti compatibile con Honor 9 attraverso il modulo NFC integrato. Sul fronte connettività troviamo poi 4G VoLTE, Wi-FI ac e anche il jack audio da 3,5 millimetri.

Il nuovo smartphone adotta ancora una volta un design a sandwich con i due vetri ad angoli arrotondati mantenuti in sede da un frame in metallo. Honor 9 mantiene la particolare finitura con diversi strati di vetro che consegna alla vista gradevoli riflessi, per un aspetto complessivo che ricorda quello del predecessore. La fotocamera posteriore è ancora una volta a filo con il resto della scocca, quindi niente sporgenze, e implementa un doppio modulo che contiene sensori da 12 e 20 megapixel per zoom ottico 2X ed effetti portrait con bokeh sullo sfondo.

Sul fronte troviamo invece una fotocamera da 8 megapixel, Il tutto viene alimentato da una batteria da 3.200 mAh, mentre lato software troveremo preinstallato Android 7.0 Nougat con il sistema operativo EMUI 5.1 proprietario di Huawei.

Honor 9 specifiche tecniche

Display : 5,15" da 1920x1080 pixel e spazio colore DCI-P3

: 5,15" da 1920x1080 pixel e spazio colore DCI-P3 SoC : HiSilicon Kirin 960 da 2.4GHz Octa-core

: HiSilicon Kirin 960 da 2.4GHz Octa-core Sistema operativo : Android 7.0 Nougat con EMUI 5.1

: Android 7.0 Nougat con EMUI 5.1 Memorie : 4 GB - 6 GB RAM / 64GB - 128GB storage

: 4 GB - 6 GB RAM / 64GB - 128GB storage Fotocamere : 12MP (RGB) & 20MP (monocromatica) - 8MP

: 12MP (RGB) & 20MP (monocromatica) - 8MP Connettività : Sensore di impronte, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, Huawei Pay

: Sensore di impronte, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, Huawei Pay Porte : 3.5mm, USB Type-C

: 3.5mm, USB Type-C Batteria: 3200mAh con ricarica rapida

Honor 9 sarà molto interessante soprattutto sul fronte dei prezzi. In attesa di conoscere la disponibilità e il prezzo per il mercato Europeo accontentiamoci delle informazioni per la Cina: lì il dispositivo sarà posizionato a 2.299 Yuan per il modello entry-level con 4GB di RAM e 64 GB di storage, pari a circa 300 Euro, fino ad arrivare a 2999 Yuan per la proposta al top della gamma con 6GB di RAM e 128 GB di storage, al cambio attuale circa 395 Euro. In Italia dobbiamo attendere prezzi di circa 100 Euro superiori rispetto a quelli che otteniamo con il cambio dallo Yuan.