Honor 9 annunciato in Italia: specifiche tecniche, prezzo, disponibilità

Ne è passata di acqua sotto i ponti dal primo Honor 6, un terminale che preannunciava l'aria di cambiamento. A distanza di soli tre anni la sussidiaria di Huawei è riuscita a migliorarsi e a farsi spazio in un segmento di mercato inflazionato, con tre top di gamma che sono riusciti a rivoluzionarsi di anno in anno. Honor 6 era in policarbonato, il 7 con una monoscocca in alluminio, ed infine Honor 8 l'anno scorso con un particolare design in vetro e metallo dalle fattezze premium. Quest'anno è invece il momento di Honor 9.

Honor 9 è stato annunciato in Cina nelle scorse settimane, ma solo in queste ore è stato lanciato anche nel mercato europeo. Il terminale è lo stesso presentato nel paese asiatico: adotta quindi un display da 5,15 pollici a risoluzione Full HD con supporto per lo spazio colore DCI-P3 (lo stesso supportato da iPhone 7 e Galaxy S8), un processore HiSilicon Kirin 960, octa-core da 2,4GHz, e 64 GB di storage integrato espandibile via micro SD. Due le varianti che arriveranno in Italia: una con 4 GB di RAM, l'altra con 6.

Viene confermata la finitura con 15 strati di vetro di Honor 8, ma cambia il design: il vetro posteriore è con bordi curvi (3D) e non più solo arrotondati (2.5D), mentre il sensore di impronte viene spostato dalla parte posteriore a quella frontale per un accesso più comodo. Honor 9 supporta le reti 4G LTE (Cat. 6, quindi 300 Mbps in download), le reti Wi-Fi 802.11ac dual-band, il Bluetooth 4.2 ed ha anche un sensore infrarossi. La batteria da 3.200 mAh può essere caricata rapidamente attraverso il connettore USB Type-C.

Particolarmente pregiato il comparto fotografico, che adotta solo componenti sviluppate in-house. Fra le nuove funzionalità troviamo una modalità in stile Live Photos di iOS, mentre sul piano tecnico troviamo sul posteriore un doppio modulo con sensori da 20 e 12 megapixel (il primo monocromatico per i dettagli, l'altro RGB per i colori), e sull'anteriore un modulo da 8 megapixel. Honor 9 è leggermente più grande del predecessore, utilizza Android 7.0 dal primo avvio con la sua EMUI 5.1 e può vantare anche la collaborazione con Monster per il comparto audio, con accessori di qualità aggiuntivi. Nel terminale saranno presenti inoltre diversi giochi installati nativamente, del valore di circa 18 dollari sul Google Play Store.

Prezzo e disponibilità in Italia: il dispositivo è già disponibile su vMall e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 449 Euro per la versione da 4 GB, mentre successivamente dovrebbe arrivare anche quella da 6 GB di RAM. I colori disponibili al lancio saranno il tradizionale blu e il nuovo grigio, mentre il nero arriverà con la seconda ondata di rilasci. Chi acquista Honor 9 entro il 26 luglio e dispone già di un precedente modello della compagnia, avrà inoltre la possibilità di ricevere un rimborso di 50 Euro tramite bonifico sul proprio conto corrente bancario.