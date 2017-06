Honor 8 Pro ''regala'' i biglietti per partecipare alla MotoGP a Misano. Ecco come fare

Tutti coloro che acquisteranno un Honor 8 Pro dal 5 al 28 giugno e registreranno lo smartphone entro il 13 luglio potranno partecipare all'estrazione di ben 24 biglietti per 2 persone per partecipare gratuitamente al GP delle MotoGP di Misano in programma nella giornata del 10 settembre. Un'occasione quanto mai interessante per tutti coloro a cui piace la MotoGP e soprattutto hanno intenzione di acquistare il nuovo top di gamma dell'azienda cinese. Un motivo in più per scegliere Honor 8 Pro.

Il regolamento del concorso parla chiaro. Tutti coloro che acquisteranno un Honor 8 Pro dal 5 al 28 giugno in uno dei punti vendita aderenti all'iniziativa dovranno registrarsi poi entro il 13 luglio direttamente sul sito creato appositamente per l'iniziativa. Qui dovranno compilare il form indicando chiaramente l'IMEI e la prova di acquisto del nuovo Honor 8 Pro. A questo punto dovranno attendere l'estrazione dei 24 pacchetti da 2 biglietti per la gara di Misano. Per qualsiasi ulteriore informazione rimandiamo direttamente alla pagina ufficiale della promozione sul portale di Honor.

Ricordiamo come Honor 8 Pro possegga un display da 5.7 pollici Quad HD, processore HiSilicon Kirin 960 dotato di 8 core (4 cortex A73 a 2,4GHz ad alte performance e 4 Cortex A53 a 1,8GHz a risparmio energetico) accompagnato da ben 6GB di RAM. A livello multimediale Honor 8 Pro è in possesso di una doppia fotocamera da 12 Megapixel. Solita possibilità di realizzare scatti in bianco e nero, catturando dettagli accurati con un sensore, mentre l’altro opera in RGB definendo i colori.

Il software Honor poi unisce i due scatti per ottenere le immagini finali con ampio range di apertura (da f/0.95 a f/16) consente di ottenere profondità di campo sia negli scatti fotografici che nella ripresa di video decisamente ampia. Presente anche una batteria da 4.000 mAh e tutta la connettività di ultima generazione con la presenza anche di USB-OTG Type-C 2.0, NFC, porta infrarossi e sensore delle impronte digitali. Honor 8 Pro è disponibile su vMall.eu, al prezzo consigliato di 549€.