Honor 8 Pro è ufficiale: il nuovo top di gamma con doppia fotocamera posteriore e prezzo 549

Honor ha finalmente ufficializzato il suo nuovo top di gamma: Honor 8 Pro. Uno smartphone pronto a "servire" gli utenti più esigenti che vogliono ottenere dal proprio device tutte le prestazioni possibili a 360 gradi. Un prodotto che vede la presenza di un processore potente di ultima generazione derivante dalla casa madre Huawei, quindi un display ampio QuadHD per riuscire a navigare in libertà o per la visione di filmati alle alte risoluzione ma anche tutto una fotocamera a doppio sensore che promette scatti da vera macchina fotografica.

“Con Honor 8 Pro intendiamo estendere i nostri confini in ogni direzione” spiega George Zhao, presidente di Honor. “Honor 8 Pro è il device più potente mai creato da Honor, ridefinisce il mondo dei phablet con prestazioni eccezionali e un design ultra-sottile e minimalista. Il tutto per con un rapporto prezzo-prestazioni che inserisce Honor 8 Pro nella fascia di prezzo di 500€”.

A livello tecnico il nuovo Honor 8 Pro possiede un display da 5.7 pollici Quad HD (ossia risoluzione di 2560x1440 pixel) che riesce a raggiungere ben 515 ppi. Il cuore del nuovo Honor 8 Pro è però il processore che alimenta lo smartphone: in questo caso parliamo del potene HiSilicon Kirin 960 dotato di 8 core (4 cortex A73 a 2,4GHz ad alte performance e 4 Cortex A53 a 1,8GHz a risparmio energetico) che sarà accompagnato da ben 6GB di RAM. Tutto questo, a detta di Honor, permetterà al nuovo smartphone di Honor di incrementare del 10% le prestazioni per ogni singolo core e del 18% quelle in multi core. Da non dimenticare anche la presenza della scheda grafica Mali-G71 che include il supporto alle più aggiornate grafiche e API Vulkan e incrementa le performance grafiche per ottenere il massimo durante i giochi.

A livello multimediale Honor 8 Pro possiede una doppia fotocamera da 12 Megapixel. In questo caso i due sensori lavorano insieme per scattare fotografie il più possibile perfette. Solita possibilità di realizzare scatti in bianco e nero, catturando dettagli accurati con un sensore, mentre l’altro opera in RGB definendo i colori. Il software Honor poi unisce i due scatti per ottenere le immagini finali con ampio range di apertura (da f/0.95 a f/16) consente di ottenere profondità di campo sia negli scatti fotografici che nella ripresa di video decisamente ampia.

Honor 8 Pro permette anche di registrare video in risoluzione 4K, usando il codec H.265 per una compressione notevole dei file, fino al doppio del suo predecessore. Oltretutto a livello multimediale grazie alla EMUI 5.1 vi è l'introduzione di Highlights, una nuova funzione sviluppata assieme a GoPro che organizza le foto per categorie e realizza video-stories pronte per essere personalizzate e quindi condivise.

Sempre per quanto riguarda la EMUI 5.1, basata chiaramente su Android Nougat, con Honor 8 Pro sarà possibile raggiungere un nuovo livello la capacità di “apprendimento” facendo conoscere allo smartphone le abitudini e le necessità degli utenti. Honor oltretutto ha vuole rassicurare gli utenti sulle prestazioni di Honor 8 Pro nel tempo sviluppando un sistema intelligente di gestione dei file, che riduce in maniera decisiva la frammentazione. Questo si traduce mantenimento costante nel tempo dello smartphone.

Specifiche tecniche

• Display 5,7” Quad HD (2560 x 1440), 515 ppi

• Kirin 960 Octa-Core (4x2,4GHz + 4x1,8GHz)

• 6GB RAM, 64GB ROM, microSD fino a 128GB

• Batteria da 4000mAh con Fast Charge 9V/2A

• Dual Camera 12MP + 12MP

• Android 7.0 (Nougat)

• EMUI 5.1

• USB-OTG, NFC, porta Infrarossi, sensore d’impronta digitale

• Spessore 6,97mm, peso 184g

Honor 8 Pro è disponibile oggi stesso al preordine su vMall.eu, al prezzo consigliato di 549€. Vi è anche la possibilità di acquistarlo con diversi bundle che aggiungono accessori interessanti. In questo caso gli utenti potranno acquistare il nuovo Honor 8 Pro con:

Honor 8 Pro con una microSD da 128GB + Honor Tripod selfie stick;

Honor 8 Pro con un power bank Honor da 10000mAh + Honor Tripod selfie stick;

Honor 8 Pro con una microSD da 64GB + visore VR 4 Smarts.

Honor 8 Pro sarà poi disponibile a partire dal 20 aprile presso tutti i partner Honor, sia sui siti online che anche sui negozi fisici e quindi offline.