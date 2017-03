Honor 6X, la nostra videorecensione

Honor 6x in breve

- Display 5,5" full HD

- Scocca alluminio

- Dual camera 12Mpx + 2Mpx

- 3GB/4GB RAM, 32GB/64GB storage

- Batteria 3340 mAh

- Prezzi ufficiali: 249,00/299,00 Euro



Lo smartphone Honor 5X si è rivelato un ottimo successo commerciale per l'azienda cinese. In molti si sentiranno di dire che sì, è un buon telefono, ma non è il massimo ed esistono alternative che, in base a determinate esigenze, possono risultare preferibili. Ci sono però due fattori da tenere conto: il primo è il marchio, che non è più "sconosciuto" come poteva esserlo qualche tempo fa, e intorno a questo brand è nata una buona dose di fiducia. L'altro è che non tutti possono permettersi di spendere molto per uno smartphone, non a caso non sono i top i gamma a fare volumi enormi ma proprio quelli nella fascia media, dove Honor 5X si colloca. Ecco quindi arrivare, nell'ottobre 2016, Honor 6X: piccoli, grandi miglioramenti rispetto a Honor 5X, alla ricerca di un consenso da parte del pubblico che possa almeno confermare quello già ampio del 5X. Il display è lo stesso, di ottima fattura e qualità percepita: IPS 5,5 pollici 1920x1080 pixel full HD e 401 ppi, mentre diversi concorrenti di fermano a risoluzioni inferiori. Anche dimensioni e peso sono pressoché simili, così come la caratteristica di essere sual SIM con uno slot utile anche ad espandere la memoria via microSD. Cosa cambia? Ecco una tabella riassuntiva.

Honor 5X Honor 6X Dimensioni 151,3 x 76,3 x 8,15 mm 150,9 x 72,6 x 8,2 mm Peso 158 grammi 162 grammi Display 5,5 pollici, IPS full HD 1920x1080 pixel, 401 ppi SoC Qualcomm Snapdragon 616 Huawei HiSilicon Kirin 655 CPU Quad-core 1,5 GHz Cortex-A53 + Quad-core 1,2 GHz Cortex-A53 Quad-core 2,1 GHz Cortex-A53 + Quad-core 1,7 GHz Cortex-A53 GPU Adreno 405 Mali-T830MP2 RAM 2GB 3GB/4GB Storage 16GB 32GB/64GB SIM slot Dual SIM Card (Nano & Micro-SIM) Fotocamera

posteriore 13Mpixel Dual 12Mpixel + 2Mpixel Fotocamera

anteriore 5Mpixel 8Mpixel Batteria Polimeri di litio, 3000 mAh Polimeri di litio, 3340 mAh

La scocca è in alluminio, mentre sul fronte hardware è nuovo il SoC (Kirin 655), la RAM passa da 2GB a 3 o 4GB a seconda dei modelli, così come lo storage interno, da 16Gb a 32GB oppure 64GB. Gode di un buon aggiornamento anche il reporto video-fotocamere, che passano dal "vecchio" set 13Mpixel/5Mpixel ad un sistema dual camera posteriore (12Mpixel + 2Mpixel) e 8Mpixel per la frontale. La batteria, già punto d forza per il 5X, aumenta fino a 3340 mAh di capacità. Migliorato anche il sensore di rilevamento impronte digitali, ora più veloce e preciso.

Prezzi ufficiali? 299,00 Euro per il 4GB/64GB, che scendono a 249,00 Euro per il 3GB/32GB.