Honor 5C e Xiaomi Redmi Note 5A intorno ai 100 euro su Lightinthebox

Se siete alla ricerca di uno smartphone low-cost da affidare a uno dei vostri genitori o se semplicemente non siete disposti a spendere un patrimonio per il vostro cellulare, allora le offerte di oggi di Lightinthebox possono fare al caso vostro. Due dispositivi dal grande rapporto qualità-prezzo sono ancora più economici in queste ore sul portale di rivendita online: Honor 5C viene venduto a soli 102,90 euro, mentre Xiaomi Redmi Note 5A a qualcosina in più, 114,92 euro. Il primo prezzo avrà una durata di circa 6 giorni, mentre il secondo scadrà nel fine settimana. Le offerte potrebbero inoltre essere eliminate ad esaurimento delle scorte presenti in magazzino.

Honor 5C è uno dei pochissimi smartphone di fascia bassa che utilizza un display a risoluzione Full HD. La sua diagonale è di 5,2 pollici, mentre il comparto hardware è formato da un processore Kirin octa-core, 2 GB di RAM, 16 GB di storage, e un sottosistema fotografico dotato di due modulo, uno frontale da 8 MP e l'altro posteriore da 13 MP.