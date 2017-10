HomTom S9 Plus è il primo smartphone 18:9 con display tri-bezel-less

HomTom S9 Plus si rivolge a chi ha bisogno di uno smartphone con display di grandi dimensioni, cornici ridotte e prezzo piuttosto basso. È il primo modello sul mercato ad abbinare i moderni display con aspect-ratio di 18:9 al design cosiddetto tri-bezel-less, quindi senza cornici su tre dei lati frontali. Questo consente di integrare un display di ampie dimensioni, con diagonale da 5,99 pollici, all'interno di un form factor relativamente compatto. L'arrivo sul mercato è previsto nei prossimi mesi, con le prevendite che partiranno su GearBest a partire dal 23 ottobre.

L'aver adottato un display da 18:9 consente inoltre di garantire all'utente un'ergonomia superiore durante l'uso, rispetto ad un modello con display da 16:9 che risulta per forza più largo rendendo la presa più difficoltosa. Sotto la scocca il nuovo HomTom S9 Plus utilizza un processore MediaTek MT6750T octa-core da 1,5 GHz, con GPU ARM Mali T860 MP2 e supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage integrato espandibile con una micro SD da massimo 128 GB. È curata anche la componente estetica, con un retro in vetro lucido.

La risoluzione video massima supportata dal display è una HD+, ovvero una risoluzione derivata dalla 720p standard ma "allungata": i pixel sono 1440x720. Non manca, come impone la moda del momento, una fotocamera doppia per il posteriore che fa uso di due sensori da 16 e da 5 MP. Sulla parte frontale, invece, dedicata a selfie e videochiamate c'è una fotocamera da 13 MP. Il tutto viene alimentato da una batteria non rimovibile da 4050 mAh, e non mancano sensore biometrico frontale per la scansione delle impronte digitali e Android 7.0 Nougat installato sin dal primo avvio.

HomTom S9 Plus è uno smartphone Dual SIM/Dual Standby, supporta una modalità multi-window ed è compatibile con reti Wi-Fi (n), Bluetooth e modalità OTG per la connessione di pendrive USB attraverso adattatore dedicato. Punto forte di questo modello, al solito, il prezzo: il dispositivo viene proposto da GearBest a 179,99 dollari per la prevendita, già attiva dal 20 settembre, ma dal 23 ottobre il prezzo scenderà a 159,99 dollari con le spedizioni previste per il 2 novembre.