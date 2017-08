HOMTOM S8 è pronto al debutto. In pre-ordine fino al 3 settembre ad un prezzo di 159.78

Il nuovo smartphone HOMTOM S8 è finalmente realtà e tutti gli utenti interessati potranno pre-ordinarlo fino al prossimo 3 settembre ad un prezzo di 159.78€ direttamente a questa pagina. Uno sconto interessante rispetto al prezzo di listino e che potrà essere applicato solo in questi giorni di lancio a cui oltretutto si aggiungeranno anche una serie di accessori in regalo tra cui una custodia trasparente in TPU, una pellicola in vetro temperato e un anello che applicato al device potrà permettere l'uso più comodo in alcune circostanze.

A livello tecnico il nuovo HOMTOM S8 possiede innanzitutto un design simile a quanto visto con Samsung ed il suo Galaxy S8. In questo caso abbiamo un display da 5.7 pollici dalla risoluzione HD+ ossia di 1440x720 pixel ed un form factor pari a 18:9. Ad alimentare lo smartphone ci pensa poi un processore MediaTek MT6750T Octa-Core con clock a 1.5GHz coadiuvato da 4GB di RAM e con uno storage interno da 64GB che potrà oltretutto essere ampliato con una MicroSD fino a 128GB.

A livello multimediale il nuovo HOMTOM S8 possiede poi una doppia fotocamera al posteriore da 16MP e da 5MP capace dunque di realizzare interessanti scatti. Anteriormente invece vi è presente per i selfie un sensore da 13MP che permetterà comunque buone riprese. Batteria da 3.400 mAh che potrà permettere agli utenti autonomie interessanti grazie alla presenza di Android 7.0 Nougat che sappiamo possiede strumenti per il risparmio energetico. Per il resto lo smartphone possiede il supporto alla ricarica rapida, vede la presenza del GPS-AGPS, la radio FM, il Bluetooth 4.0 nonché l'OTG.

Come detto lo smartphone HOMTOM S8 potrà essere preordinato direttamente a questa pagina al prezzo interessante di soli 159.78€ fino al prossimo 3 settembre. Per ogni altra informazioni in merito allo smartphone e non solo è possibile recarsi sul sito del produttore o seguire gli aggiornamenti tramite la pagina ufficiale di Facebook e di Twitter.