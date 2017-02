Homtom HT20 Pro, smartphone resistente a cadute e liquidi a solo 122,19 Euro

Homtom HT20 Pro è uno smartphone rugged, ovvero con scocca rinforzata per resistere alle cadute, agli urti e per evitare intrusioni di liquidi e polvere che possono rovinare permanentemente la componentistica hardware integrata. Il dispositivo adotta un display da 4,7 pollici, supporta due SIM contemporaneamente e utilizza una piattaforma MediaTek alimentata da una batteria rimovibile da 3.500 mah. Il prezzo? Bassissimo: solo 122,19 Euro al lancio su TomTop, con le prime spedizioni che verranno effettuate il prossimo 25 febbraio.

La peculiarità di Homtom HT20 Pro è naturalmente il suo design con scocca sottile in lega di titanio. Il metallo consente di mantenere elevate caratteristiche di resistenza in uno spazio ridotto: il dispositivo è spesso solo 1,3 centimetri, largo 7,6 e lungo 15,2, con un peso di 226 grammi. Si tratta di valori superiori rispetto agli smartphone convenzionali, ma interessanti se rapportati ad altri dispositivi con scocca rugged. La scocca è inoltre resistente alle intrusioni di liquidi e polvere, e dà allo smartphone la possibilità di resistere a cadute da altezze normali.

Con una diagonale da 4,7 pollici, il display supporta la risoluzione HD (720p) ed è protetto da una lastra di Corning Gorilla Glass 4. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek MT6753 con otto-core da 1,3GHz, 3GB di memoria RAM e 32GB di storage integrato, in cui l'utente troverà installato Android 6.0 Marshmallow. Lo smartphone integra sul posteriore un modulo da 16 megapixel, sulla parte frontale un modulo da 8 megapixel, mentre sul fronte connettività troviamo compatibilità con le reti 4G LTE su entrambe le SIM, Wi-Fi, e supporto per chiavette OTG.

Non manca infine un sensore per la scansione delle impronte digitali per sbloccare lo smartphone con la massima sicurezza. Homtom HT20 Pro viene proposto al lancio ad un prezzo promozionale di 122,19 Euro con l'offerta che scadrà il 25 febbraio, data in cui partiranno le prime spedizioni. Puoi acquistare lo smartphone rugged a questo indirizzo.