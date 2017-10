HMD Global sbloccherà i bootloader dei telefoni Nokia

HMD Global si è detta disponibile a sbloccare il bootloader dei propri terminali, dopo un rifiuto iniziale per "motivi di sicurezza". A comunicare il cambio di rotta Mikko Jaakkola, che ha confermato su Twitter l'intenzione di lavorare sulla questione.

L'utenza aveva chiesto la possibilità di poter sbloccare il bootloader dei dispositivi a marchio Nokia in maniera tale da poter installare recovery alternative e ROM cucinate. Dopo un'iniziale diniego da parte di Juho Sarvikas, chief product officer per HMD Global, è arrivata invece la conferma che l'azienda è interessata a rivedere le proprie politiche.

Unlocking bootloader is indeed in our backlog #firstthingsfirst. Please, share what you would like to do with and/or how to customize unlocked-bootloader device #whatdevicetounlockfirst