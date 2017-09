HMD Global conferma: tutti i Nokia verranno aggiornati ad Android 8.0 Oreo

Tutti gli utenti sognano per i propri smartphone gli aggiornamenti all'ultima release del sistema operativo. Se per coloro in possesso di un iPhone tale situazione sembra non essere poi un sogno visto che l'azienda di Cupertino solitamente mantiene "in vita" per molti anni i propri smartphone ben diversa risulta essere la situazione per Google ed Android che purtroppo a causa delle personalizzazioni realizzate dai produttori spesso ci si ritrova con un device non più aggiornabile anche dopo un solo anno. HMD Global, alias Nokia, sembra aver preso sul serio la questione aggiornamenti e in un tweet ha già annunciato come tutti i propri smartphone saranno aggiornati ad Android 8.0 Oreo.

Una distinzione rispetto alla massa che sembra in qualche modo confermare la volontà da parte dell'azienda di puntare molto sulla fiducia nei confronti degli utenti i quali potranno dunque contare su smartphone con gli ultimi firmware e dunque anche con le ultime feature Android. Una notizia sicuramente importante per tutti coloro che hanno o sono in procinto di acquistare un device Nokia e che dunque potranno utilizzare tutte le novità introdotte proprio con Android 8.0 Oreo da Google.

L'aggiornamento all'ultima versione di Android era stata quasi confermata dall'azienda sin dalle prime ore successive al rilascio del firmware ma non era ancora giunta una vera e propria ufficializzazione. In questo caso, tramite un tweet, il CEO di HMD Global Juho Sarvikas ha dichiarato apertamente che il nuovo Oreo arriverà su tutti gli smartphone Nokia, Nokia 3 incluso. Sì, avete capito bene, l'azienda cinese ha intenzione di aggiornare tutti i suoi dispositivi sia di fascia alta che di fascia bassa proprio come il nominato Nokia 3 che sappiamo bene essere uno smartphone entry level che per questo non verrà comunque tralasciato.

Non si hanno notizie chiaramente sui tempi di rilascio del nuovo Android 8.0 Oreo ma sembra chiaro che HMD Global potrebbe rilasciare la nuova versione dei sistema addirittura durante i mesi di ottobre e novembre vista anche la poca personalizzazione che ha introdotto l'azienda nei propri device. Un inizio decisamente produttivo per Nokia che ha intenzione di riprendere la fiducia degli utenti che nel corso degli anni non hanno più potuto godere dei fasti di un'azienda capace di realizzare i migliori telefoni cellulari in passato.