HMD Global assicura gli aggiornamenti ad Android P sui Nokia del 2017

HMD Global, ossia l'azienda che da qualche tempo sta dietro alla produzione e alla commercializzazione dei nuovi Nokia, ha ufficializzato il suo impegno ai futuri aggiornamenti degli smartphone rilasciati in questo 2017. Sì, perché l'azienda ha fatto sapere che gli utenti potranno dormire sogni tranquilli per quanto concerne la durata dei loro device Nokia visto che gli stessi verranno aggiornati non solo ad Android Oreo in breve tempo ma addirittura al futuro Android P che Google probabilmente rilascerà nel prossimo 2018.

Proprio Google ha già confermato l'arrivo di un nuovo aggiornamento per il suo sistema operativo durante il prossimo anno e, a rigore di logica, dovrebbe appunto prendere un nome con la lettera P come iniziale. In questo caso nulla si sa sulle funzionalità o sulle novità che questo porterà agli smartphone ma di fatto HMD Global ha voluto anticipare tutti gli altri e ufficializzare il fatto che i suoi Nokia rilasciati nel 2017 come anche i futuri device in arrivo non avranno problemi ad essere aggiornati a differenza di molti produttori che dopo un anno spesso abbandonano gli utenti aggiornando solamente con le ormai classiche patch di sicurezza.

In questo caso dunque l'azienda che ha preso in mano i Nokia abbandonati da Microsoft ha assicurato un doppio aggiornamento per i vari Nokia 3, Nokia 5 e Nokia 8 che sono appunto stati svelati in questo anno. Non solo visto che sembrano pronti anche altri due device conosciuti come Nokia 2 e Nokia 9 e che potrebbero addirittura essere commercializzati nei prossimi mesi con Android 8.0 Oreo già preinstallato.

Insomma una mossa decisamente importante quella di HMD Global che in questi primi mesi di vita ha "riesumato" il marchio più conosciuto nel mondo della telefonia riuscendo a realizzare prodotti interessanti da un punto di vista hardware e software riuscendo, e l'ufficializzazione degli aggiornamenti ad Android P ne sono la prova, a fidelizzare gli utenti in tal senso.