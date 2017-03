Hisense C30 Rock: in vendita anche in Italia il nuovo smartphone ''indistruttibile'' con Android Nougat

Lo avevamo visto in anteprima al Mobile World Congress 2017 di Barcellona ma da oggi il nuovo Hisense C30 Rock è ufficialmente in vendita anche in Italia al prezzo di 269€. Uno smartphone che ci aveva fortemente colpito per il suo lato "rugged" ossia con un corpo fortemente rinforzato nei materiali permettendogli di essere letteralmente "sbattuto" a terra o immerso in acqua. Il nuovo C30 Rock è stato progettato proprio per resistere agli urti, all'acqua e alla polvere permettendo a chi lo sceglierà di poterlo utilizzare anche in situazioni estreme.

L'azienda ha investito molto in questo tipo di smartphone visto il sempre più crescente numero di utenti che si sta indirizzando proprio su telefoni ultra resistenti e con certificazioni estreme. Hisense C30 Rock è un concentrato di tutto questo visto che si presenta con caratteristiche tecniche ed estetiche che permettano la massima resistenza non disdegnando però anche un hardware importante ed un design non troppo "grezzo".

In questo l'azienda sembra averci indovinato visto che il nuovo C30 Rock possiede uno spessore di soli 7.95 mm riuscendo però a mantenere la certificazione IP68 per la polvere e per l'acqua con un display Gorilla Glass di quarta generazione Full HD da 5,2 pollici Golden Ratio, pronto cioè ad adeguare la luminosità alla luce esterna senza affaticare l'occhio. Oltretutto da non sottovalutare la presenza della Gloves mode, ossia la modalità che permette di utilizzare lo schermo anche con i guanti.

Non è tutto visto che lo smartphone è mosso da un processore Qualcomm 8937 Octa-Core da 1,4GHz corredato da 3GB di RAM e 32 GB di memoria interna. A livello di interfaccia invece troviamo l'ultima versione di Android 7.0 Nougat personalizzata da Hisense con la nuova OS Vision UI 4.0 che permette di ottenere prestazioni veloci e fluide anche con più applicazioni contemporanee. A questo dobbiamo aggiungere anche una batteria da ben 3000 mAh a lunga durata ed un comparto multimediale interessante con una fotocamera posteriore da 16 megapixel ed una anteriore da 5 megapixel.

Come detto il nuovo Hisense C30 Rock sarà disponibile all'acquisto da oggi e si proporrà al pubblico italiano con un prezzo di 269€.