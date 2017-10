Hibye è un nuovo open network geo-localizzato

Hibye viene descritto come "facilitatore sociale" perché permette di passare dal mondo virtuale a quello reale. Le persone che usano questa app disponibile adesso per Android e iOS, infatti, possono contattare chiunque senza preesistenti vincoli di amicizia sui vari social.

Hibye è un open network geo-localizzato. Basta scaricare l’app e caricare il proprio profilo per accedere agli interessi o alle necessità delle persone che si trovano in una stessa area, in uno stesso momento. Se si trova la persona che condivide i propri interessi o che può essere utile per soddisfare una propria necessità, occorre solo inviare una richiesta di HI per contattarla. Se questa verrà accettata, si aprirà una chat che si chiuderà solo quando una delle due parti manderà un BYE.

Si può scaricare gratuitamente sia dall’Apple Store che da Google Play.