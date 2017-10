'Hey, Google' invece di 'Ok, Google' per richiamare Google Assistant su smartphone

Sui dispositivi Google Home è possibile richiamare l'attenzione dell'assistente virtuale sia pronunciando "Ok, Google", le parole da tempo utilizzate anche su smartphone con Google Now e Google Assistant, sia pronunciando "Hey, Google". La stessa possibilità non veniva data su terminali Android, almeno fino ad ora in base a quanto riportano alcuni utenti e il forum XDA.

@ArtemR I was prompted to re-train Google Assistant with "Ok Google" and "Hey Google" pic.twitter.com/MRHGUxcL6I — Logan Jones (@jonzey231) 20 ottobre 2017

Da alcuni giorni e solo su alcuni dispositivi selezionati è possibile richiamare Google Assistant utilizzando la nuova procedura vocale. Questo consente, proprio come avveniva prima, di utilizzare il dispositivo e impartire comandi senza averne alcun accesso fisico. La nuova feature è stata in primis scovata dagli esperti di XDA all'interno di alcune righe di codice dell'applicazione Google preinstallata su Pixel 2, e richiede un nuovo setup per il rilevamento del comando.

Abbiamo provato a cercare la novità sui nostri dispositivi Android, ma niente da fare. In lingua italiana abbiamo ancora a disposizione Google Now, e non la nuova versione dell'assistente virtuale di Google più avanzata ed "umana". Durante la I/O di maggio Google ha annunciato che Google Assistant arriverà in nuovi paesi entro la fine dell'anno, e fra questi ci sarà anche l'Italia. Ad ottobre, però, non c'è alcuna novità con l'update che non è arrivato nella nostra lingua.

A luglio avevamo visto le prime tracce della presenza dell'italiano sull'assistente virtuale, tuttavia ad oggi non ci sono novità in tal senso. Google non ha ancora ufficializzato l'arrivo delle nuove parole chiave per lanciare comandi con Google Assistant, con il roll-out che al momento appare graduale e lento. La disponibilità della feature potrebbe essere prevista nelle prossime settimane per tutti gli utenti, ma restiamo in attesa delle parole ufficiali di Big G.