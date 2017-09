Google vuole comprare HTC: l'accordo è ormai alle porte

Non è mai bello doverlo dire, ma purtroppo è così. HTC, un tempo capace di realizzare gli smartphone migliori dell'intera categoria, è a fine corsa. La società sta attraversando un brutto periodo che dura anni, e fra una trimestrale negativa e l'altra potrebbe vendersi al migliore offerente. Nelle ultime ore è spiccato un nome fra i papabili acquirenti, forse il migliore, con il quale i taiwanesi hanno di recente collaborato in maniera diretta nella realizzazione dei Pixel. Stiamo ovviamente parlando di Google.

HTC aveva realizzato gli ottimi HTC M7, M8 ed M9, smartphone estremamente interessanti sia sul piano tecnico che su quello del design, passando per materiali e qualità costruttiva. Nonostante ciò la società ha continuato a soffrire i colpi di altri produttori, che hanno saputo vendere i propri prodotti in maniera più aggressiva ed efficace. E neanche HTC 10 e HTC U11 sono riusciti ad arginare il problema, con le vendite del brand ancora a picco. Se tecnicamente HTC si è sempre mostrata ineccepibile, non si può dire lo stesso della sua capacità di vendere.

I risultati trimestrali annunciati ad agosto sono stati i peggiori negli ultimi 13 anni, e il fatturato è sceso del 51,5% rispetto al mese precedente e del 54,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In altre parole, una debacle clamorosa. Sembra che chi intendeva comprare U11 lo abbia già fatto, e quindi la situazione non può che andare a peggiorare nei prossimi periodi. Situazione aggravata dal fatto che HTC non ha altri dispositivi recenti in vendita, affidando la sua capacità commerciale esclusivamente ad HTC U11 sulla fascia più alta.

Google potrebbe far risplendere la società come un tempo, ed è probabilmente l'unica che ha l'interesse a farlo. Secondo alcune voci affiorate nelle scorse ore HTC è "nella fase finale della negoziazione" con Google per un accordo legato alla vendita della divisione smartphone. A riportare le voci è stato Commercial Times, che scrive che Google sta considerando due diverse opzioni: diventare un partner strategico della compagnia, o comprare l'intera unità legata alla progettazione e alla produzione dei dispositivi. Rimarrà fuori dagli accordi il brand HTC Vive.

Google e HTC hanno collaborato per la produzione dei due Pixel rilasciati l'anno scorso, e probabilmente anche per uno dei nuovi prodotti che Big G annuncerà nelle prossime settimane. HTC potrebbe non avere la forza bruta necessaria per garantire l'intera produzione della line-up di smartphone Pixel, ed è per questo che si potrebbe semplicemente attuare un piano con un accordo strategico senza comprare l'intera divisione. Google non è nuova ad acquisizioni di brand della categoria, e la storia con Motorola non è finita proprio benissimo per la compagnia americana.

Il Commercial Times non ha fornito una fonte per la notizia, tuttavia il valore azionario di HTC è sceso di oltre il 6% in un singolo giorno. Questo potrebbe rendere l'acquisizione da parte di Google ancora più semplice, ma le due parti al momento preferiscono non commentare sulle indiscrezioni trapelate.