Google traccerebbe la posizione degli utenti anche con i servizi di localizzazione disattivati

Molti utenti sono a conoscenza del monitoraggio continuo della loro posizione da parte degli smartphone quando hanno i servizi di localizzazione attivi. Ma cosa succede quando la connessione viene disabilitata e quando non è nemmeno presente una SIM nello smartphone? Secondo un recente report di Quartz, Google, sembrerebbe ricevere dagli smartphone Android ugualmente le informazioni inerenti la localizzazione degli utenti, ossia dello smartphone, anche quando quest'ultimo non è connesso ad internet (con invio al momento della connessione) o ha disabilitato i servizi di localizzazione stessa.

Secondo il portale, dall'inizio del 2017, gli smartphone Android stanno raccogliendo la posizione dei propri utenti a insaputa di questi ultimi. Google sta ottenendo l'accesso ai dati di localizzazione al di fuori di quello che solitamente sono le aspettative ragionevoli riguardanti la privacy del consumatore.

In questo caso un portavoce dell'azienda di Mountain View avrebbe confermato la situazione dichiarando come gli indirizzi dei ripetitori siano inviati a Google per meglio gestire le notifiche in push come anche i messaggi e non per un utilizzo che va al di fuori di tali schemi. Oltretutto i dati ricevuti non sarebbero mai stati conservati dall'azienda. Entro la fine di novembre comunque Google ha intenzione di porre fine a tale situazione non permettendo agli smartphone con Android di inviare tali dati almeno senza il consenso dell'utente.

Quartz però non è convinta della risposta di Google sull'utilizzo dei dati per migliorare le prestazioni del sistema di notifiche. Secondo il report, infatti, l'invio delle localizzazioni sembrerebbe non portare a chissà quali miglioramenti sulla velocità o sulle prestazioni della consegna dei messaggi. Tuttavia sembra che i dati inviati non siano tanto le posizioni precise dello smartphone ma i dati delle cella a cui si sarebbe agganciato il device. Anche in questo caso ci si chiede quanto effettivamente questo possa portare ad un miglioramento nella consegna dei messaggi visto che, anche se è possibile realizzare una triangolazione della posizione con precisione, i dati inviati sono comunque crittografati e di conseguenza non leggibili.

Insomma sembra proprio che gli smartphone Android inviino sì la loro posizione anche senza l'esplicito consenso degli utenti ma di fatto questi ultimi non vengano usati per possibili tracciamenti e soprattutto non possano essere usati da hacker o malintenzionati. Di fatto però questa pratica va contro le politiche di privacy stabilite proprio da Google nei confronti degli utenti che non dichiarano la raccolta di dati di localizzazione a terminale spento o con i servizi disabilitati.

Una situazione non troppo preoccupante ma che fa capire bene come l'ambito della privacy sia ora più che mai all'ordine del giorno e Google, come altre società, siano sempre più sotto i riflettori dei legislatori e degli utenti in tal senso con una preoccupazione sempre crescente di essere realmente spiati da tutto e da tutti.