Google rilascia la patch di sicurezza di giugno per dispositivi Android

Come ogni mese Google ha aggiornato i propri dispositivi basati sul sistema operativo proprietario Android con le ultime novità in fatto di sicurezza. La fase di roll-out è appena cominciata, quindi potrebbero passare alcuni giorni perché l'aggiornamento arrivi su tutti i dispositivi attraverso la canonica formula over-the-air (OTA). I più ansiosi possono comunque installare l'update manualmente attraverso le factory image proposte da Google sul sito ufficiale.

L'aggiornamento contiene come ogni mese parecchie correzioni di vulnerabilità e falle di sicurezza per terminali con differenti componenti hardware. La patch mensile di Google rappresenta inoltre la base attraverso la quale tutti i partner commerciali sviluppano le proprie specifiche versioni dell'aggiornamento in modo tale da mettere al sicuro i terminali supportati. Non tutti però osservano l'iter mensile di Google, aspettando anche alcuni mesi fra un rilascio e l'altro.

Nel bollettino pubblicato da Google per l'ultima patch si legge che "i partner sono stati avvisati dei problemi descritti almeno un mese fa" e che "il codice sorgente delle patch sarà rilasciato sulla repository Android Open Source Project (AOSP) nei prossimi giorni". I partner della compagnia più solerti (ad esempio Samsung o LG) dovrebbero aggiornare con gli ultimi fix i propri dispositivi supportati nel giro dei prossimi giorni o al massimo nelle prossime settimane.

Secondo quanto afferma Google la più grave delle problematiche risolte con gli ultimi aggiornamenti è legata al Media Framework che potrebbe consentire ad un aggressore di utilizzare un file ad-hoc per causare da remoto una corruzione nella memoria durante l'elaborazione di file multimediali e non. Nessuno dei problemi risolti nella patch è comunque stato sfruttato attivamente, visto che non ci sono stati report sull'eventuale abuso di queste vulnerabilità.

Nonostante ciò l'installazione delle patch di sicurezza è altamente consigliata a tutti coloro che hanno un dispositivo compatibile e supportato. Ad oggi l'aggiornamento di giugno è disponibile sui seguenti smartphone e tablet Android: Pixel XL, Pixel, Pixel C, Nexus 6P, Nexus 5X, Nexus Player, Nexus 6, Nexus 9 (LTE e Wi-Fi).