Google rilascia, e poi rimuove, Files Go: file manager gratuito per Android

Di recente Google ha introdotto Files Go, un'app Android sviluppata per "gestire lo storage in maniera intelligente e mantenere lo smartphone pulito e organizzato". Il software non è stato ancora rilasciato ufficialmente, ma è apparso - forse per errore - per un brevissimo periodo di tempo su Google Play Store in versione "unreleased" all'interno del consueto programma early access (una sorta di beta). L'app sarà compatibile con tutti gli smartphone Android 5.0 e successivi.

Nel breve periodo di permanenza sullo store Files Go non poteva essere utilizzato dagli utenti visto che la coda per partecipare al programma early access era "attualmente piena". Al momento in cui scriviamo la voce è stata comunque rimossa. Ma cos'ha di speciale Files Go? Si tratta del primo file manager per Android sviluppato da Google e che verrà pubblicato su Play Store. Alcune funzionalità consentono di condividere file con gli amici anche offline, una modalità di ricerca rapida per i documenti e consigli smart legati al modo in cui liberare spazio sulla memoria.

Files Go potrebbe inoltre essere abbinato ad Android Go, almeno in base alla nomenclatura utilizzata, un'iniziativa pensata per fornire un'esperienza d'uso d'alto livello con Android anche sugli smartphone di fascia bassa. Questo non significa che l'app sia pensata solo ed esclusivamente per i dispositivi economici, con i suoi servizi che saranno disponibili anche sui top di gamma (che comunque spesso hanno già un file manager installato).

Se interessati a Files Go, potete consultare la pagina che conteneva l'inserzione prima della sua rimozione. Al momento in cui scriviamo campeggia la scritta "Spiacenti, impossibile trovare l'URL richiesto su questo server", ma è molto probabile che il software ricompaia a breve sotto forma di beta pubblica, prima di essere reso disponibile per tutti gli utenti del robottino verde.