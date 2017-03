Google pronta a presentare un nuovo social per l'editing delle immagini

Google non ci va per il sottile con i propri progetti e dopo Allo, Duo ed Hangout Meet ecco che l'azienda di Mountain View potrebbe molto presto rilasciare un nuovo applicativo pensato come social delle immagini. Un'idea che prende in qualche modo spunto da Instagram ma che potrebbe includere funzionalità esclusive e quanto mai appaganti per gli utenti che ogni giorno si sbizzarriscono nella condivisione dei propri scatti fotografici.

L'indiscrezione giunge dai colleghi di TechCrunch che hanno ricevuto informazioni in merito allo sviluppo di questa nuova applicazione del colosso di Mountain View. Gli utenti potranno, infatti, creare una sorta di comunità o per meglio dire un gruppo selezionato di amici in cui condividere ogni sorta di scatto fotografico o immagine, le quali potranno essere modificate direttamente con gli strumenti dell'app stessa da tutti i componenti.

Saranno presenti chiaramente i filtri da applicare alle immagini ma c'è anche chi parla di strumentazione più avanzata presa in prestito da Snapseed. Oltre agli strumenti per modificare le immagini potrebbero fare la loro comparsa anche altre interessanti funzionalità come il riconoscimento degli oggetti o dei visi delle persone presenti in modo da poter catalogare efficientemente le immagini anche all'interno dell'applicazione. Oltretutto le stesse potrebbero essere identificate anche con tag per una più veloce ricerca.

Un'idea che in qualche modo segue i principi di condivisione già visti in Google. La G Suite con Fogli, Documenti e Presentazione permette di realizzare documenti professionali e condividerli con chiunque riuscendo ad ottenere il massimo dell'operatività proprio sotto questo punto di vista. Al momento nessuna informazione in merito al periodo di rilascio della nuova applicazione ma l'azienda di Mountain View potrebbe presentare il suo nuovo "social" direttamente al Google I/O 2017 in programma per il mese di maggio.