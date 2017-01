Google pronta a lanciare la nuova funzione "Instant Tethering"

Google è pronta ad introdurre a tutti gli utenti una funzionalità decisamente interessante e comoda già presente negli smartphone equipaggiati da Android 7.1.1. Parliamo della cosiddetta "Instant Tethering" che permetterà agli utenti di utilizzare la connessione dati di altri smartphone presenti nei pressi di quello principale rimasto magari senza rete. Una funzionalità che in qualche modo si era già vista con Apple e che Google ha deciso di introdurre anche nel proprio sistema operativo.

Come funziona? Sostanzialmente grazie all'Instant Tethering nel momento in cui un determinato dispositivo Android principale smette di connettersi ad internet per mancanza di Rete, apparirà automaticamente un pop up con la richiesta di un eventuale connessione alternativa ad un altro dispositivo presente nelle vicinanze e chiaramente con lo stesso account Google. Tutto questo permetterà di non perdere sostanzialmente mai la connessione e di poter sempre contare nell'aiuto di tutti i dispositivi collegati ad un unico account.

Una novità che riguarda effettivamente Google ma che in Apple è presente già da tempo e che era stata introdotta dall'azienda di Cupertino per permettere la connessione tra iPhone e Mac. Sì perché, nel caso di Apple, gli utenti possono attivare la connessione tra Mac ed iPhone semplicemente usando il pulsante di connessione Wi-Fi presente nella barra dei menu sul Mac. In questo modo è possibile utilizzare la connessione del Mac su iPhone senza dover impostare il vero e proprio tethering sul telefono di Apple.

La nuova funzione sarà rilasciata da Google direttamente sul Play Services e i primi dispositivi che potranno usufruirne saranno chiaramente i Nexus. Successivamente, secondo alcune indiscrezioni, la nuova "Instant Tethering" dovrebbe approdare anche su tutti gli altri smartphone in possesso di Android Nougat. E' chiaro che in molti si augurano che tale funzionalità magari venga ampliata anche a dispositivi con Chrome OS, in quel caso l'utilità diverebbe decisamente elevata e un ponte di connessione tra smartphone e Chromebook potrebbe far comodo a molti.