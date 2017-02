Google promette azioni decise contro le app obsolete su Android

Presto sarà tempo di pulizie primaverili in Google per quanto riguarda il suo sistema operativo mobile Android. Secondo quanto riportato da The Next Web infatti la compagnia ha iniziato a inviare e-mail agli sviluppatori che possiedono app sul Google Play Store che violano i termini relativi ai dati degli utenti. Gli addetti ai lavori vengono nello specifico informati di una possibile penalizzazione o rimozione se il problema non viene risolto in fretta.

"Google Play richiede che gli sviluppatori forniscano una strategia valida sulla gestione della privacy dell'utente se l'applicazione richiede o gestisce informazioni sensibili dell'utente stesso o del dispositivo", si legge nell'e-mail inviata. "La tua app richiede permessi sensibili, come accesso a fotocamera, microfono, account, contatti, o modulo telefonico, oppure dati degli utenti, ma non include una politica sulla privacy valida in base alle nostre direttive".

Se lo sviluppatore o il manutentore dell'applicazione non vuole che la stessa non perda visibilità, o non venga eliminata del tutto dallo store, dovrà inviare un documento che attesta l'implementazione di una politica più efficace sulla privacy, e pubblicarlo all'interno dell'annuncio di inserimento dell'app e nell'app stessa. Se non si è in grado di produrre il documento lo sviluppatore dovrà eliminare le richieste di dati sensibili all'interno dell'app.

In mancanza di risposta, a partire dal 15 marzo sarà Google a decidere il destino dell'applicazione potendo stabilire cosa fare in merito alla violazione delle regole del negozio digitale. La mossa di Google è più sagace di quanto non sembri: sono milioni le app presenti sullo store e molte fra quelle più vecchie non sono state mai eliminate nonostante siano abbandonate da parecchi anni e sostanzialmente inutilizzabili oggi dagli utenti.

Con questa manovra Google può rendere Google Play Store al tempo stesso meno insidioso nella ricerca delle app e più sicuro. È pertanto probabile che a partire dal prossimo mese di marzo verranno eliminate moltissime applicazioni dallo store digitale di Android, forse anche milioni, il tutto a vantaggio degli utenti della piattaforma mobile che si dovranno destreggiare solamente fra le applicazioni più valide presenti a catalogo.