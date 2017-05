Google Pixel verranno aggiornati ''solo'' fino al 2019. Vita breve per i top di gamma di Mountain View

Gli smartphone realizzati da Google in collaborazione con altri produttori hanno sempre vissuto a lungo soprattutto per il supporto che l'azienda di Mountain View dava agli stessi con versioni di Android sempre e comunque compatibili. I Nexus sono stati aggiornati a release che magari non credevano di poter vedere ma che grazie ad alcuni accorgimenti hanno invece ottenuto. Da tempo però questa filosofia è praticamente terminata visto che in Google si è deciso di permette aggiornamenti agli smartphone "stock" solo per i successivi due anni. Ecco che gli attuali Pixel, rilasciati durante la fine del 2016 e mai visti in molti paesi europei tra cui l'Italia, potranno aggiornarsi fino al 2018 e non oltre.

Prevedibile tale scelta, visti i precedenti, ma con i vari ritardi che l'azienda di Mountain View ha tuttora nei riguardi delle consegne e soprattutto con la restrizione delle vendite in pochi paesi, sembrava possibile che per i Pixel potesse esserci vita più lunga. Così non sarà e dunque, come prassi, gli aggiornamenti per le nuove versioni di Android termineranno nel 2018 mentre per quanto riguarda le patch di sicurezza dureranno tre anni e quindi termineranno nel 2019. Oltre queste date gli smartphone saranno "abbandonati" anche se sappiamo come in casi eccezionali possano avvenire delle deroghe.

I Pixel, come detto presentati durante l'autunno del 2016, sono stati venduti da Google con la nuova versione di Android 7.1 Nougat che portava con sé alcune novità in termini di interfaccia grafica (nuova barra delle ricerche di Google e nuove icone circolari) ma anche e soprattutto con maggiori differenze con i Nexus. Successivamente gli smartphone hanno ricevuto Android 7.1.1 e ora Android 7.1.2 che chiaramente ha portato miglioramenti in termini di sistema piuttosto che novità intrinseche ad Android Nougat.

Ciò che in qualche modo potrebbe fare notizia nel comunicato stampa di Google non è tanto la scadenza degli aggiornamenti dopo due anni ma il fatto che l'azienda da tempo ha dichiarato guerra alla frammentazione di Android che come sappiamo ne soffre sin dalle prime versioni. In questo caso gli smartphone con l'ultimo Android 7.1.2 sono appunto solo i Pixel mentre la maggior parte degli altri Android sono ancora fermi ad Android 6.0 Lollipop. Se guardiamo al principale rivale di Google, Apple, vediamo come l'azienda riesca ancora ad aggiornare ad iOS 10, ossia l'ultima versione del sistema operativo, prodotti come iPhone 5 o iPad di quarta generazione che sono stati ormai rilasciati nel 2012 ossia ben 5 anni fa. Una bella differenza.