Google Pixel 2 XL in Italia dal prossimo 26 ottobre. Per gli ordini cancellati ''bonus'' di 50

I Google Pixel 2 XL hanno finalmente una data di vendita per l'Italia: il 26 ottobre. L'azienda di Mountain View si è espressa apertamente dopo l'errore e le varie vicissitudini che non avevano di certo fatto piacere agli utenti che nei giorni scorsi avevano ordinato il nuovo smartphone dell'azienda per poi vedersi, dopo pochi minuti, annullarsi l'ordine con tanto di beffa dei 15 giorni di "blocco" dei soldi prelevati dalle carte di credito. L'azienda ha deciso di correre relativamente ai ripari dichiarando la data ufficiale di vendita del nuovo top di gamma e soprattutto regalando 50€ di sconto agli utenti che sono rimasti coinvolti nella vicenda italiana.

In questo caso Google ha già inviato a chi aveva proceduto con l'ordine una mail di scuse in cui asserisce che si potrà procedere con un nuovo ordine per il Pixel 2 XL e in caso sarà possibile usufruire di uno sconto immediato di 50€ proprio come scusante all'errore dovuto proprio all'azienda di Mountain View. In questo caso Google dichiara anche come data di vendita ufficiale del nuovo device il prossimo 26 ottobre.

Abbiamo visto durante le scorse settimane come i nuovi Pixel 2 XL per la prima volta verranno distribuiti anche in Italia e che avranno un costo di lancio pari a 989 euro. Le specifiche tecniche sono di livello elevato con uno schermo da 5,99 pollici di tipo POLED con risoluzione 2880 x 1440 e fattore di forma 18:9. Questo porta la densità dai 441 PPI del modello più piccolo a 538 PPI. Al suo interno presente un processore Qualcomm Snapdragon 835, 4 GB di memoria RAM e 64 GB o 128 GB di memoria interna, assieme a una fotocamera frontale con risoluzione 8 megapixel e apertura f/2.4 e fotocamera posteriore con risoluzione 12,2 megapixel e apertura f/1.8. Nessuna notizia per quanto riguarda invece Google Assitant in italiano che speriamo arrivi realmente con la commercializzazione dello smartphone anche perché la sua mancanza potrebbe rendere i Pixel 2 XL degli smartphone mozzati.