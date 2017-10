Google Pixel 2 XL in arrivo il 15 novembre in Italia. Pre-ordini da domani su Google Store o con 3 Italia

Il nuovo Google Pixel 2 XL arriverà in Italia ufficialmente il prossimo 15 novembre. Da domani però sarà possibile pre-ordinare dalle ore 18 il nuovo smartphone sia sul Google Store che nei negozi di 3 Italia che come sappiamo risulterà essere l'unico operatore in esclusiva a commercializzarlo sia senza bundle che con offerte particolari in abbonamento. In questo caso comunque sia con pre-ordine su Google Store che nei negozi 3 Italia, il nuovo Google Pixel 2 XL, verrà poi spedito agli utenti dal 15 novembre. Il prezzo sia su google Store che nei negozi 3 Italia (versione free senza alcun abbonamento) sarà di 989 Euro.

In questo caso per quanto riguarda i bundle con l'operatore 3 Italia, il nuovo Google Pixel 2 XL, potrà essere acquistato completamente free ossia senza alcuna sottoscrizione di abbonamento al prezzo totale di listino ma potrà anche essere sottoscritta una precisa offerta che l'operatore ha realizzato ad hoc per il lancio del nuovo smartphone di Mountain View che possiamo anticiparvi.

I clienti 3 potranno avere l’innovativo smartphone di Google con l’offerta ALL-IN di 3, a partire da 20 Euro al mese abbinandolo ad alcune opzioni come:

ALL-IN St art a 5€ al mese 500 minuti/sms e 5GIGA;

al mese 500 minuti/sms e 5GIGA; ALL-IN Prime a 10€ al mese 1000 minuti/1000 sms e 10 GIGA;

al mese 1000 minuti/1000 sms e 10 GIGA; ALL-IN Master a 15€ al mese illimitati minuti, 1000 sms e 30 GIGA. Attenzione in questo caso 3 Italia ha studiato la Master in una Special Edition con uno sconto sulla tariffa del 30% quindi ALL-IN Master a 10€ al mese invece di 15€.

Come sempre in esclusiva con Google Pixel 2 XL, 3 Italia offre anche la Card Gold GrandeCinema3, valida per un anno, che permette di andare al cinema ogni settimana, anche nel weekend. In più per gli utenti web che scelgono Google Pixel 2 XL con ALL-IN, 3 dedica una promo on line: 15 GIGA da utilizzare entro il 31 dicembre 2017 con GIGA BOOM a 0€ invece di 10€.

Ricordiamo come il nuovo Google Pixel 2 XL possegga specifiche tecniche di livello elevato con uno schermo da 5,99 pollici di tipo POLED con risoluzione 2880 x 1440 e fattore di forma 18:9. Questo porta la densità dai 441 PPI del modello più piccolo a 538 PPI. Al suo interno presente un processore Qualcomm Snapdragon 835, 4 GB di memoria RAM e 64 GB o 128 GB di memoria interna, assieme a una fotocamera frontale con risoluzione 8 megapixel e apertura f/2.4 e fotocamera posteriore con risoluzione 12,2 megapixel e apertura f/1.8. Interessante anche la presenza di Google Assistant in Italiano in arrivo proprio con i nuovi Pixel di seconda generazione.