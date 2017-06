Google Pixel 2 XL arriva su GFXBench: Snapdragon 835 e display in formato 18:9

La seconda generazione del Google Pixel sembra ad uno stato decisamente avanzato visto che lo stesso smartphone è già approdato nel portale GFXBench svelando le sue specifiche tecniche. Sullo smartphone vi è molta attesa da parte degli utenti soprattutto dopo l'abbandono della serie Nexus e la volontà dell'azienda di Mountain View di realizzare una nuova serie di smartphone con Android completamente stock. La prima generazione dei Pixel ha registrato un ottimo seguito anche se lo smartphone non è mai arrivato ufficialmente in Europa e soprattutto in Italia se non tramite store secondari. In questo caso speriamo che con la seconda generazione di Pixel le cose cambino soprattutto per permettere a chi da sempre ama un telefono targato Google con Android senza alcune interfaccia grafica personalizzata dai produttori di smartphone.

In questo caso le specifiche tecniche del nuovo Pixel 2 XL rivelano una novità interessante che riguarda il display. Sì, perché il nuovo smartphone di Google possederà un pannello con una risoluzione particolare di 2560x1312 pixel su di una superficie che propone una diagonale di 5.6 pollici. In questo caso tale risoluzione e soprattutto tale form factor risulta essere il medesimo già visto con il nuovo Essential Phone di Andy Rubin sintomo che anche il nuovo Google Pixel 2 XL potrebbe guadagnare nella sua seconda generazione un display borderless ossia con delle cornici fortemente ridotte.

Per le altre specifiche tecniche si può osservare come lo smartphone dovrebbe possedere lo Snapdragon 835 con un clock di 2.35GHz affiancato da una scheda grafica Adreno 540, 4GB di RAM ed uno storage interno di 128GB. Per quanto riguarda invece il comparto multimediale, il nuovo Pixel 2 XL di Google dovrebbe possedere una fotocamera a singolo sensore da 12MP ed una fotocamera anteriore da 8MP entrambe in grado di registrare video fino alla risoluzione di 4K. Purtroppo sembra che in questa seconda generazione di Pixel, Google, non abbia voluto posizionare alcun doppio sensore per la camera principale in forte controtendenza degli altri produttori che negli ultimi tempi stanno proponendo proprio la doppia cam posteriore come feature fondamentale. Presenti chiaramente ogni sorta di connettività dal GPS, al modulo NFC passando anche per il nuovo Bluetooth 5.0.

Il nuovo Pixel 2 XL di Google inoltre vede al momento la presenza di Android 7.1.1 Nougat ma sappiamo bene che proprio durante il mese di ottobre, periodo in cui il device dovrebbe essere presentato, l'azienda di Mountain View avrà già rilasciato la nuova versione di Android ossia la 8.0.